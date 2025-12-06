Rindövarvet - Ytbehandlare
2025-12-06
Rindövarvet AB är ett fullservicevarv i hjärtat av
Stockholms skärgård - specialiserat på professionell
sjöfart med fokus på långsiktiga relationer, kvalitet
och teknisk kompetens. Vi erbjuder helhetslösningar
för yrkessjöfarten med fokus på service, reparation,
ombyggnad och nyinstallation. Med en tydlig
struktur, hög teknisk kompetens och ett erfaret
team är vi en pålitlig partner för både myndigheter
och kommersiella aktörer
Bli en del av Rindövarvets hjärta - där din tekniska skicklighet håller Stockholms yrkessjöfart i rörelse.
Här får du arbeta praktiskt, varierat och med en yrkesstolthet som märks i varje uppdrag. Som ytbehandlare är du en i teamet som varje ser till att allt från passagerarbåtar till arbetspråmar fortsätter gå tryggt, säkert och effektivt.
Vi söker nu också en ytbehandlare!
Som ytbehandlare inom varvs- och båtindustrin arbetar du med att skydda, förnya och förbättra ytor på fartyg och båtar.
Arbetet är både tekniskt och praktiskt och har stor betydelse för livslängd, säkerhet och utseendet på fartyg och båtar.
Erfarenhet av industriell ytbehandling av stål och aluminium.
Slipning och Blästring förekommer både med sand och vatten.
Applicering av 2-komponentsfärger både med roller, pensel och högtrycksspruta, gärna med tidigare erfarenhet av Internationals färgutbud och målningsprogram.
Meriterande
• Härdplast utbildning
• Truckkort
• Arbete på hög höjd
• Liftutbildning Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556583-7175) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9632111