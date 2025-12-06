Rindövarvet - Ytbehandlare

Infinity Industry Solutions Sweden AB / Ytbehandlarjobb / Vaxholm
2025-12-06


Rindövarvet AB är ett fullservicevarv i hjärtat av

Stockholms skärgård - specialiserat på professionell

sjöfart med fokus på långsiktiga relationer, kvalitet

och teknisk kompetens. Vi erbjuder helhetslösningar

för yrkessjöfarten med fokus på service, reparation,

ombyggnad och nyinstallation. Med en tydlig

struktur, hög teknisk kompetens och ett erfaret

team är vi en pålitlig partner för både myndigheter

och kommersiella aktörer

Bli en del av Rindövarvets hjärta - där din tekniska skicklighet håller Stockholms yrkessjöfart i rörelse.

Här får du arbeta praktiskt, varierat och med en yrkesstolthet som märks i varje uppdrag. Som ytbehandlare är du en i teamet som varje ser till att allt från passagerarbåtar till arbetspråmar fortsätter gå tryggt, säkert och effektivt.

Vi söker nu också en ytbehandlare!

Som ytbehandlare inom varvs- och båtindustrin arbetar du med att skydda, förnya och förbättra ytor på fartyg och båtar.

Arbetet är både tekniskt och praktiskt och har stor betydelse för livslängd, säkerhet och utseendet på fartyg och båtar.

Erfarenhet av industriell ytbehandling av stål och aluminium.

Slipning och Blästring förekommer både med sand och vatten.

Applicering av 2-komponentsfärger både med roller, pensel och högtrycksspruta, gärna med tidigare erfarenhet av Internationals färgutbud och målningsprogram.

Meriterande

• Härdplast utbildning
• Truckkort
• Arbete på hög höjd
• Liftutbildning

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infinity Industry Solutions Sweden AB (org.nr 556583-7175)

Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB

Jobbnummer
9632111

