2025-11-16
Lidköpings Ridklubb är en ideell förening som bedriver ridskola för barn, ungdomar och vuxna.
Föreningen grundades 1954 och har idag ca 350 medlemmar och drygt 260 uppsittningar/ vecka. I verksamheten har vi 27 hästar/ponnyer och erbjuder ridning från nybörjare upp till specialgrupper i dressyr och hoppning. Vi har en aktiv tävlingsverksamhet på klubben. Anläggningen består av två ridhus och två utebanor.
Vi har som mål att vi ska ha en ledande position inom Svensk Ridskoleverksamhet och är kvalitetsgodkänd av Svenska Ridsportförbundet. Våra ledord är Engagemang, Glädje och Säkerhet.
Vi söker nu ytterligare en ridlärare som vill vara del av vårt team. Vi söker dig som har en god social och pedagogisk förmåga som gillar att undervisa både barn och vuxna. Du kan arbeta självständigt och i team tillsammans med övrig personal mot föreningens uppsatta mål. Vi ser det positivt om du själv är en aktiv ryttare som kan vara del av arbetet med hästarna och deras välbefinnande.
I tjänsten ingår undervisning på olika nivåer, stallarbete samt viss administration kopplat till verksamheten.
Tjänstgöring vardagar, kvällar och helger.
Tjänsten är ett vikariat 50-75% tom 20261231, lön enligt avtal.
Tillträde efter överenskommelse.
Vi söker dig i första hand som är utbildad ridlärare, lägst SLR 1. Har du erfarenhet av att
undervisa eller ridledarkurs kan det vara av intresse. Arbetsgruppen idag består av 6
personer och vi ser fram emot en medarbetare som vill vara delaktig med framåtanda och stor social kompetens.
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till Elisabeth Nordberg, verksamhetschef: elisabeth.nordberg@lrk.se
Publiceringsdatum2025-11-16
• Ridlärare SRL I eller motsvarande erfarenhet, högre utbildning är meriterande.
• Du har goda ridkunskaper och vill bidra till vidareutbildningen av våra hästar och ponnyer.
• Du ska tycka om att samarbeta med olika typer av människor och har lätt att skapa goda relationer till både hästar och människor såsom elever, föräldrar, andra medlemmar och dina kollegor.
• Stor vikt läggs på din personliga förmåga, lämplighet och erfarenhet.
• Utökat B-körkort är önskvärt.
Vid en intervju ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Ansökningarna hanteras löpande. Välkommen med din ansökan! www.lrk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: elisabeth.nordberg@lrk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Ridklubb
531 92 LIDKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Nordberg elisabeth.nordberg@lrk.se 070-785 92 91 Jobbnummer
