Revisorsassistent till revisionskontoret
Norrköpings kommun / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2026-02-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du nyfiken, analytisk och redo att ta steget in i en roll där du får vara med där det händer? Som revisorsassistent hos oss får du en unik chans att vara med och utveckla en av Sveriges större kommuner - och samtidigt kickstarta din karriär inom offentlig revision!
Vilka är vi?
Vi är tre sakkunniga revisorer som arbetar på uppdrag av sju förtroendevalda revisorer. Tillsammans granskar vi hela Norrköpings kommun - 10 nämnder, 14 bolag och två förbund, samt Finspångs kommun genom ett samverkansavtal. Du kommer alltså till en bred arena full av spännande verksamheter, viktiga samhällsfrågor och möjlighet att se helheten bakom kommunerna med mer än 10 000 anställda.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som revisorsassistent blir du en del av ett litet och sammansvetsat team där du arbetar nära revisorerna och får möta ledande politiker och tjänstepersoner. Du kommer att:
• Delta i dialoger med nämnder och styrelser
• Delta i granskningar gällande verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och intern kontroll av allt från skolor till bolag - du får se fler verksamheter än de flesta kommunanställda gör på en hel karriär
• Följa upp hur väl kommunens verksamheter levererar på fullmäktiges mål
Det här är en roll där du får stort ansvar från dag ett. Du kommer också ha löpande administrativa uppgifter, som att hantera kallelser, dagordningar, protokoll och diarieföring - liksom att hålla kontorets webbplats uppdaterad och se till att inköp och fakturor hanteras korrekt.
Vem är du?
Du har en högskoleexamen - eller läser din sista termin - inom statsvetenskap, ekonomi, redovisning eller inom ett närliggande område. Du är kanske i början av karriären och vill utvecklas i en analytisk roll och har intresse för offentlig förvaltning och revision.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom ekonomi, revision eller andra administrativa uppgifter.
Du är kvalitetsmedveten samt har lätt för att anpassa dig till skiftande förutsättningar och behov där du behöver hantera många frågeställningar parallellt. Du arbetar systematiskt, strukturerat och har ett brett perspektiv på verksamheten. Du har lätt för att skapa nya och bibehålla relationer, dina kollegor är viktiga och du trivs att arbeta i team där du kan lyfta både framgångar och utmaningar.
Du har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift och du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet med ett enkelt och lättbegripligt språk. Du har lätt för att sätta dig in i olika system och vi ser gärna att du har kunskaper i Office 365 och dess olika funktioner.
Och viktigast av allt: du vill bidra till att skapa en bättre kommun för invånarna.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 16 mars
Kontakt: Om du har frågor är du välkommen att kontakta Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 eller Katarina Nyqvist, HR-konsult, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9757473