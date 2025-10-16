Revisor Livsmedel och Miljö
2025-10-16
HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsorgan som arbetar med revision, certifiering och verifiering inom livsmedel, miljö och hållbarhet. Vi söker nu en engagerad och kunnig medarbetare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom dessa områden.
Om rollen
Du kommer att arbeta med revision och tredjepartcertifiering enligt erkända standarder inom livsmedelssäkerhet och kvalitet och andra relaterade områden inom miljö och hållbarhet. Rollen innebär arbete ute hos kund i livsmedelsbranscherna, dokumentgranskning, rapportering och uppföljning samt internt arbete med kalibrering och samverkan med revisorer, myndigheter och branschkollegor inom TIC-branschen (testning, inspektion och certifiering).Vårt mål är att bidra till att stärka livsmedelssäkerheten i samhället, öka företagens konkurrenskraft och beredskap samt främja hållbara livsmedelssystem. Genom vårt arbete stödjer vi aktörer i livsmedelskedjan från primärproduktion till förädling, distribution och export. Vi arbetar med kvalitet, säkerhet och utveckling, och ser helheter både i kundens verksamhet och samhällets behov.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom livsmedelssäkerhet, samt utbildning inom naturvetenskap, miljö eller liknande är meriterande.
Har god kunskap och erfarenhet inom livsmedelssäkerhet, gärna med erfarenhet av arbete som revisor.
Har förståelse för olika aktörers verksamheter och deras roll i livsmedelskedjan.
Har ett starkt intresse för livsmedel, kvalitet, hållbarhet, standardisering, inspektion, kontroll och verifiering.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift - ett krav för att kunna hantera dokumentation, regelverk och lagkrav.
Är serviceinriktad, effektiv och har förmåga att hantera komplexa arbetsuppgifter självständigt.
Arbetar med noggrannhet, kvalitet och integritet.
Har god vana av att arbeta i digitala system och intresse för nya verktyg inkl AI
Vi erbjuder:
Ett engagerat team med hög kompetens och starkt fokus på kvalitet.
Ett varierande arbete och möjlighet att påverka.
Möjlighet att arbeta med aktörer i olika verksamheter inom livsmedelsnäringarna och utveckla din kompetens.
Flexibla arbetsformer med möjlighet till hybrid/distansarbete, samt regelbundna resor till kunder och aktörer i livsmedelskedjan. Krav på körkort och tillgång till egen bil.
På HS Certifiering får du möjlighet att utvecklas, ditt arbete präglas av självledarskap med frihet under ansvar, samtidigt som du är med och bidrar till livsmedelsnäringarnas och den gröna sektorns utveckling av kvalitet och hållbarhet. Du får möjlighet att arbeta med ansvar och variation, samtidigt som du får stöd och resurser för att lyckas i din roll. Vi erbjuder också flexibla arbetsmöjligheter, kompetensutveckling, tjänstepension, föräldralön och friskvård i form av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Placering:
Tjänstens utgår ifrån Västra Götaland, eller enligt överenskommelse. Vårt säte är i Kalmar.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på 0703-11 20 50.
Sista ansökningsdatum 2025-11-23. Vi kan komma att behandla ansökningar löpande.
Rekryteringen sker i samarbete med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, kontaktperson Mulham Tair, mulham.tair@hushallningssallskapet.se
Välkommen med din ansökan!
HS Certifiering AB
HS Certifiering AB startades 2008 och är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet. Vi är ackrediterade enligt ISO17065 och erbjuder certifiering och revision av livsmedel och gröna näringar, från primärproduktion, till industri, restaurang och dagligvaruhandel.
Vi utför ackrediterad certifiering för bl a EU-ekologiskt, KRAV, Sigill Kvalitetssystem och Svensk Dagligvaruhandels standard för säker livsmedelshantering i butik, samt revision, kontroll och verifiering på uppdrag av våra kunder.
Vårt uppdrag är att bidra till säkerhet och konkurrenskraft inom livsmedelsnäringarna genom opartiskhet, kunskap och tjänster. Vi omsätter drygt 24 MSEK och är 20 medarbetare plus affärsstödsfunktioner.
Läs gärna mer om vår verksamhet på hscertifiering.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hscertifiering.se/
