Retailchef till Bodypower
Orvelin Bodypower AB / Chefsjobb / Strömstad Visa alla chefsjobb i Strömstad
2026-04-15
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orvelin Bodypower AB i Strömstad
, Tanum
, Årjäng
, Uddevalla
, Eda
eller i hela Sverige
Vill du spela en nyckelroll i att forma framtidens BodyPower-butiker? Brinner du för retail, försäljning och att engagera och utveckla ledare? Då tycker vi att du ska söka denna tjänsten!
Om rollen
Som retailchef på BodyPower får du ett centralt uppdrag: att tillsammans med våra butikschefer skapa förutsättningar för ett konsekvent, inspirerande och säljdrivande genomförande av vår retailstrategi. Du är den sammanhållande länken mellan butik och huvudfunktioner, och du driver utveckling genom närvaro, dialog och ett coachande ledarskap.
Genom att kombinera analytisk skärpa med ett passionerat engagemang för kundupplevelse och teamutveckling bidrar du till långsiktigt starka resultat och stolta medarbetare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap och coaching
Leda, stötta och utveckla våra butikschefer genom tydlighet, engagemang och coachande ledarskap
Ansvara för rekrytering, onboarding och fortsatt kompetensutveckling av butikschefer i nära samarbete med VD och HR
Operativ styrning och genomförande
Säkerställa ett enhetligt och inspirerande genomförande av kampanjer, säljaktiviteter och marknadsinitiativ
Genomföra regelbundna butiksbesök med fokus på kundupplevelse, exponering och arbetssätt
Driva bemanningsplanering och säkerställa en hållbar drift i alla våra butiker
Försäljning och uppföljning
Följa upp försäljningsresultat och KPI:er tillsammans med butikscheferna samt identifiera förbättringsområden
Säkerställa att försäljningsfokus präglar vardagen i våra butiker - med kundnytta och långsiktig affär i centrum
Bidra aktivt i kampanjplanering, sortimentsutveckling och utvärdering av säljinitiativ
Samarbete och kommunikation
Fungera som en nyckelperson i samarbetet mellan butik och centrala funktioner såsom marknad, inköp, logistik, HR och ekonomi
Samla in insikter och best practice från butik och dela i organisationen
Vem är du?
Vi tror att du är en erfaren ledare inom retail som trivs nära verksamheten och är trygg i att både stötta och ställa krav. Du är analytisk, relationsskapande och har ett starkt affärsdriv. Framförallt tror vi att du har ett genuint intresse för att utveckla människor och skapa resultat genom andra.
Vi söker dig som har:
God förståelse för retail, försäljning och operativ butiksdrift
Ett inkluderande och coachande ledarskap
Förmåga att arbeta datadrivet med KPI:er och försäljningsuppföljning
Stark samarbetsförmåga och lösningsorienterat mindset
God kommunikativ förmåga och lätt för att bygga förtroende
Självständighet och trygghet att verka inom givna ramar
Varför BodyPower?
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en växande retailorganisation med starkt fokus på kundupplevelse, produktkvalitet och kultur. Som Retailchef får du stort mandat och ett nära samarbete med ledningen - samtidigt som du driver utveckling ute i våra butiker där effekten märks varje dag.
I denna rekrytering lägger vi stort fokus på personlig lämplighet.
Vi som arbetsgivare förbehåller oss rätten att genomföra en bakgrundskontroll via Svensk Bakgrundsanalys innan anställningen.
Vi rekryterar löpande så tveka inte, kom in med din ansökan redan idag och bli en del av BodyPower-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271636-1948467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orvelin Bodypower AB
(org.nr 556345-0823), https://jobba-hos-oss.bodypower.se
Rapsgatan 4 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Arbetsplats
Bodypower Jobbnummer
9856434