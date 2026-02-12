Resurs till skola sökes 60 %
2026-02-12
Stellatus startade år 2000 och är en Friskola i Karlstad. Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 6 och har två fritidshemsavdelningar. Skolan finns i en inspirerande miljö som vi använder i vårt arbete på fritids och i skolan. Miljön skapar trygghet hos eleverna, föräldrarna och för oss som arbetar på skolan. Vi arbetar utifrån ett fokus på hälsa, om elever och personal mår bra kan vi lära oss. Vi kallar det "Be healthy".
Vi söker nu en resursperson för arbete som resurs i skola. Sökanden till tjänsterna ska ha relevant utbildning och specialpedagogisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande med kunskaper inom barns språkutveckling och tecken som stöd.
Tjänsten är ett vikariat om 60 % från 2026-04-06 till 2026-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi kommer att påbörja vår rekrytering innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ledigajobb@stellatus.com
