Resurs till förskolan
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Barnskötarjobb / Sollefteå Visa alla barnskötarjobb i Sollefteå
2026-02-17
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är trygg och stabil, ser varje barn som en kompetent individ. I rollen som resurs kommer du att följa ett barn och vara en del i en barngrupp, både i förskolan och skolan. Där skapar vi en lärandemiljö där barn känner sig trygga, sedda och respekterade. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att följa ett barn under hens vistelsetid.
Vi erbjuder
* En arbetsplats med ett professionellt och varmt team
* Möjlighet till kompetensutveckling
* En verksamhet som värdesätter pedagogisk kvalitet och barnens delaktighet
Arbetsplatsen är belägen i Långsele.KvalifikationerKvalifikationer
* Erfarenhet av att jobba med barn med särskilda behov.
* Erfarenhet av att jobba med lågaffektivt bemötande där du möter barnen med lugn, tydlighet och respekt även i utmanande situationer.
* Du behöver vara utrustad med en stor dos tålamod, ha lätt för att lära nytt, förstå olika kommunikationssätt och gilla utmaningar.
* Du gillar att arbeta självständigt, och ha förmågan att sätta dig in i någon annan situation, till exempel vårdnadshavarna.
* Du har genomförd gymnasieutbildning företrädesvis inom barn- och fritid alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Vi ser gärna att du har en utbildning till stödassistent eller behandlingsassistent som vi ser som ett bra komplement i uppdraget. Dina personliga egenskaper
* Förmåga till professionell konflikthantering där du ser konflikter som lärandetillfällen och kan vägleda barn genom dessa på ett konstruktivt sätt.
* En god barnsyn där du ser barnets perspektiv, lyssnar på barnets röst och tror på varje barns förmåga att lära och utvecklas.
Meriterande
* Om du har jobbat med familjebehandling.
* Lågaffektivt bemötande.
Personlig lämplighet beaktas.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver din barnsyn och hur du arbetar med relationsskapande.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Långsele, Helgum, Ramsele förskolor
Lena Molin 070-2813092 Jobbnummer
9747161