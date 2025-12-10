Resurs Mårängskolan
2025-12-10
Mårängskolan ligger i Sävast mellan Luleå och Boden, ca 7 km från Bodens centrum. Här går drygt 400 elever från förskoleklass till åk 6. Vi har förmånen att ha en ny skolbyggnad som kompletterar den gamla som nu är totalrenoverad med fina och ändamålsenliga lärmiljöer. Skolan har en tydlig organisation och gemensamt förhållningssätt för att möta eleverna på bästa möjliga sätt. Vi prioriterar samarbete och strävar efter att våra elever ska vara aktiva och studiemotiverade för att nå så goda resultat som möjligt. Ett lugnt och tryggt klimat är naturligtvis viktigt i det arbetet. Efter skoldagens slut fortsätter många elever sitt lärande på fritids. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Skolan präglas av en positiv anda och gott samarbete.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som resurs hos oss kommer du att arbeta i olika klasser/grupper utifrån de behov som uppstår, till exempel vid andra personers frånvaro. Behovet kan finnas i förskoleklass, i åk1-6 och/eller på fritids. Arbetet kan riktas mot en hel klass eller fritidsgrupp, en mindre grupp elever eller en enskild elev. Vid vissa tillfällen jobbar du tillsammans med någon annan vuxen, vid andra är du ensam ansvarig för en grupp eller klass. I båda fallen blir du en del av ett befintligt arbetslag som till en början kan hjälpa till med rutiner och praktiska frågor.
Tidsbegränsad anställning perioden 260108--260612, omfattning 75% med möjlighet till utökning av arbetstid.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har en pedagogisk utbildning men även du som har annan utbildning kan komma i fråga för anställning.
Vi söker dig som är positiv, bra på att samarbeta och bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och har lätt att ställa om när verksamhetens behov förändras. Du tar vara på elevernas intressen och vidareutvecklar dem genom både praktiskt och teoretiskt arbete. Du kan inspirera till lek och kreativt skapande på fritids. Du är intresserad av att hitta lösningar som gör att elevers hela dag fungerar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning inom skolan.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
