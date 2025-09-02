Restaurangpersonal

Chu Kungsbacka AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka
2025-09-02


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka, Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Chu Kungsbacka AB i Kungsbacka

Vi på Naam Sushi söker nu engagerade och positiva medarbetare som vill jobba med oss under helgerna. Är du serviceinriktad, stresstålig och gillar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Tar egna initiativ och är flexibel
Är serviceinriktad och har en positiv attityd
Hanterar stressiga situationer på ett lugnt och strukturerat sätt
Kan både tala och skriva svenska
Har tidigare erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inget krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: petra@naam.se

Arbetsgivare
Chu Kungsbacka AB (org.nr 556932-0780)
Borgmästaregatan 5 (visa karta)
434 32  KUNGSBACKA

Arbetsplats
Naam Sushi - Kungsmässan

Jobbnummer
9488647

Prenumerera på jobb från Chu Kungsbacka AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Chu Kungsbacka AB: