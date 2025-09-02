Restaurangpersonal
Chu Kungsbacka AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2025-09-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chu Kungsbacka AB i Kungsbacka
Vi på Naam Sushi söker nu engagerade och positiva medarbetare som vill jobba med oss under helgerna. Är du serviceinriktad, stresstålig och gillar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Tar egna initiativ och är flexibel
Är serviceinriktad och har en positiv attityd
Hanterar stressiga situationer på ett lugnt och strukturerat sätt
Kan både tala och skriva svenska
Har tidigare erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inget krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: petra@naam.se Arbetsgivare Chu Kungsbacka AB
(org.nr 556932-0780)
Borgmästaregatan 5 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Naam Sushi - Kungsmässan Jobbnummer
9488647