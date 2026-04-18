2026-04-18
Restaurangmedarbetare (deltid) - med möjlighet till fast anställning
Vi söker nu en flexibel och serviceinriktad medarbetare till vår restaurang i Gävlebyn utanför Piteå. Under sommarsäsongen är vi ett populärt turistmål med en trevlig miljö och fin utsikt.Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande
Disk och enklare städning
Hjälpa till i köket med förberedelser
Ta emot och hjälpa kunder
Övriga arbetsuppgifter vid behovKvalifikationer
Du talar svenska (krav)
Serviceinriktad och positiv
Flexibel och ansvarstagande
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Noggrann och arbetsvillig
Meriterande:
Erfarenhet av grill
Erfarenhet av pizzabakning
Anställning:
Deltid med start omgående (slutet av april/början av maj)
Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Tidsbegränsad anställning till september
God möjlighet till fast anställning för rätt person
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett somrigt turistområde och ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
0722063241
E-post: mdsrestaurang@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E4food AB
(org.nr 559218-0961)
Jävrevägen 202 (visa karta
)
944 94 JÄVREBYN Arbetsplats
Mds restaurang Jobbnummer
9862621