Restaurangchef Jureskogs Växjö
2026-04-15
Nu söker vi dig som är redo att ta över vår restaurang i Växjö ligger i handelsplatsområdet Grand Samarkand :D
Vi söker dig som älskar hamburgare lika mycket som vi gör! (Äh, ok då - kanskeinte LIKA mycket som vi, men du måste älska människor! En snabbmatsupplevelsesom vi ser det, ligger lika mycket i alla oss som jobbar här som i självahamburgaren). Vi vill ha vänliga och glada typer, som kan servera en gladupplevelse till både oss i teamet och till våra gäster, även när klockan är seneller när tempot suger orken ur dig likt de sista skvättarna av läsken somslurpas upp i sugröret. (Ren poesi ju!). Kanske låter övermäktigt, men vi hjälpsåt, vi hjälper varandra att vara bra. Alltid.
Behöver vi skriva att vi lägger stor vikt på din inställning och personlighet?
Om rollen;
• Leda och fördela arbetet på plats - Utbilda och uppmuntra sina medarbetare - Prognos- och schemaläggning- Se till att den dagliga driften fungerar. Att gästerna får den bästa upplevelsen och att personalen mår bra - Beställa varor och kontrollera lager så att restaurangen alltid kan erbjuda fullt sortiment- Arbetet innebär varierade arbetstider
Tjänsten omfattar heltid med månadslön på 31 000 + bonussystem
Det är en spännande och rolig resa vi har framför oss, så tveka inte - skicka in ditt cv och följ med!
Vi letar efter följande saker från kandidater:
Ledarskap
Ödmjuk
Samarbetsvillg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Jureskogs Växjö Kontakt
Distriktchef
Emelie Bylund emelie.bylund@jureskogs.se Jobbnummer
9857185