Restaurangchef Jureskogs Nyköping
Jureskogs Invest AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jureskogs Invest AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Är du en driven ledare med en passion för snabbmat och en förmåga att inspirera ditt team? Vill du vara med och förändra synen på snabbmat genom att erbjuda något enkelt, gott och genuint bra? Då kan du vara vår nästa Restaurangchef för Jureskogs i Nyköping!
På Jureskogs älskar vi burgare och tror att fastfood kan vara så mycket mer än "skräpmat". Vi brinner för att bevisa att snabbmat kan vara både enkelt, gott och schysst - för dig, för miljön och för djuren. Denna filosofi genomsyrar allt vi gör, från noggranna val av leverantörer till vår produktutveckling och vår personalpolicy. Vi är övertygade om att en fantastisk gästupplevelse börjar med en fantastisk arbetsplats. Därför värdesätter vi vår kultur, som vi kallar för High Five, där glädje, samarbete och gott hyfs är ledord. Vi tror att ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, börjar med ett schysst ställe att jobba på!
Vad innebär rollen som Restaurangchef? Som Restaurangchef för vår stora och gästtäta enhet i Nyköping är du nyckeln till vår framgång. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för den dagliga driften, personalen och gästupplevelsen. Det här är en roll för dig som älskar att se ditt team växa och att leverera en produkt och service av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:
• Leda, motivera och utveckla ditt team för att uppnå operativa mål och säkerställa en positiv arbetsmiljö.
• Ansvara för restaurangens resultat, inklusive försäljning, kostnadskontroll och lönsamhet.
• Säkerställa matkvalitet, hygien och service efterlevs.
• Optimera personalplanering och schemaläggning för att möta efterfrågan i en stor och busy restaurang.
• Driva den lokala marknadsföringen och gästrelationerna för att stärka Jureskogs varumärke i Nyköping.
• Hantera inventering, beställningar och leveranser effektivt.
• Skapa en "High Five"-kultur där alla medarbetare känner sig uppskattade och kan prestera sitt bästa.
Vad vi erbjuder dig som Restaurangchef: Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor trivs och utvecklas. Som Restaurangchef hos oss får du:
• En central och ansvarsfull roll i ett växande företag med starka värderingar.
• Möjligheten att leda och inspirera ett stort team i en dynamisk miljö.
• Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
• En viktig del av vår vision att förändra synen på snabbmat
• Stöd från en engagerad organisation och en kultur som värderar samarbete och glädje.
Vem söker vi? Vi söker dig som är en driven och resultatinriktad ledare med erfarenhet av att leda och utveckla team inom restaurangbranschen. Du har en genuin passion för service och dina medarbetare, och du tvekar inte att kavla upp ärmarna och vara en del av den dagliga driften. Du är en god kommunikatör, en inspirerande coach och en problemlösare som trivs i ett högt tempo. Självklart delar du vår tro på att godhet ska finnas i gott och att fastfood kan vara både enkelt, gott och schysst.
Låter det som en spännande utmaning? Vi ser fram emot att välkomna vår nästa stjärna till Jureskogs i Nyköping! Ersättning
Ingångslön 34 000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se Arbetsplats
Jureskogs Jobbnummer
9517665