Restaurangchef First Camp Ansia
2025-10-03
First Camp Ansia - Lycksele söker en Restaurangchef som vill göra skillnad
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Som restaurangchef hos oss spelar du en nyckelroll i att skapa både gästnöjdhet och en fantastisk arbetsmiljö för ditt team. Moments of happiness for the many people - det är vad vi jobbar för varje dag.
Vad du kommer att göra
Som restaurangchef ansvarar du för hela verksamheten på restaurang Ansia. Du leder ditt team i den dagliga driften, ser till att vi levererar mat och service i toppklass, och har koll på ekonomi och personalplanering.
I rollen ingår operativt arbete där du säkerställer god service till våra gäster, hanterar beställningar och servering samt följer upp lager och inköp. Du arbetar aktivt med att driva försäljning och skapa en fantastisk gästupplevelse. Samtidigt har du personalansvar med schemaläggning, introduktion av nya medarbetare och ansvar för att rutiner och arbetssätt följs, uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Du följer också upp kostnader inom verksamheten och arbetar kostnadsmedvetet i det dagliga arbetet.
Samtidigt är du inte rädd för att kavla upp ärmarna och hoppa in där det behövs - här jobbar vi tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda restaurangverksamhet och har jobbat med personalansvar tidigare. Du har koll på ekonomi, matsäkerhet och vet vad som krävs för att driva en lönsam restaurang.
Men framför allt lägger vi stor vikt vid personlighet. Vi vill ha en chef som inspirerar och motiverar sitt team, är trygg i dig själv och kan fatta beslut även när det stressar. Du trivs med ett högt tempo och ser möjligheter istället för problem. Du är social, bjuder på dig själv och sätter alltid teamet först. Du behöver kunna kommunicera flytande på svenska och engelska.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att växa som ledare samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi försöker alltid förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gästerPubliceringsdatum2025-10-03Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna varierar och inkluderar tidiga morgnar, kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse. Lönen följer Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Så här söker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
First Camp Ansia - Lycksele Kontakt
Anders Långström anders.langstrom@firstcamp.se Jobbnummer
