Restaurangchef
Nordic Service Partners AB / Kockjobb / Örkelljunga Visa alla kockjobb i Örkelljunga
2025-10-18
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Service Partners AB i Örkelljunga
, Markaryd
, Helsingborg
, Halmstad
, Kävlinge
Välkommen till Burger King!
Vi söker dig som gillar omväxling, att arbeta i ett högt tempo och som vill vara en del av vårt härliga team!
Hos oss finns möjlighet till allt från ett extrajobb till att göra en komplett karriär. Vi älskar att se våra medarbetare utvecklas och växa med oss. Ett arbete hos oss på Burger King innebär flexibla arbetstider vilket gör att det går utmärkt att kombinera med till exempel studier.
Om du värderar service, kvalitet och team-work är detta jobbet för dig!
Vill du utvecklas och få nya erfarenheter?
Vill du ge våra gäster fantastisk service och servera riktigt grymma burgare?
Vill du ha kul på jobbet med härliga kollegor?
Nu har du chansen - sök jobbet idag!
Sök jobbet nu direkt på endast några minuter. Ansökningsprocessen består endast av några snabba urvalsfrågor och tre korta frågor som skall besvaras via video. Vi värdesätter attityd och inställning framför arbetslivserfarenhet och meriter. Vi lägger därför stor vikt på videosvaren och värdesätter att du tar din tid för att besvara dessa. Lycka till! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Service Partners AB
(org.nr 556653-9457) Arbetsplats
Burger King (Nordic Service Partners AB) Jobbnummer
9563482