Restaurangbiträde till Rebel Burger

Bani Yaseen, Loai / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2025-12-06


Vi på Rebel Burger söker en trevlig och driven restaurangbiträde som vill vara en del av vårt team!
Tjänsten är deltid och passar dig som gillar att arbeta med människor och vill lära dig allt i restaurangen.

2025-12-06

Dina arbetsuppgifter
Kassa och kundbemötande

Förbereda mat och ingredienser

Lära sig att tillaga våra burgare

Städning och hålla ordning i restaurangen

Hjälpa till där det behövs i köket och serveringen

Vi söker dig som:

Är trevlig, social och ansvarstagande

Kan arbeta flexibla tider på deltid

Trivs i ett högt tempo

Har viljan att lära dig nya saker

Erfarenhet är inget krav - vi lär dig allt från grunden!

Vi erbjuder:

Ett roligt och familjärt arbetsklimat

Utbildning på plats

Möjlighet att utvecklas inom Rebel Burger

Deltidstjänst med varierande arbetspass

Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning.
Arbetsplats: Rebel Burger, Hörby
Ansökan skickas till: baniburger0@gmail.com

Välkommen med din ansökan till Rebel Burger!

