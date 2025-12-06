Restaurangbiträde till Rebel Burger
2025-12-06
Vi på Rebel Burger söker en trevlig och driven restaurangbiträde som vill vara en del av vårt team!
Tjänsten är deltid och passar dig som gillar att arbeta med människor och vill lära dig allt i restaurangen.
Kassa och kundbemötande
Förbereda mat och ingredienser
Lära sig att tillaga våra burgare
Städning och hålla ordning i restaurangen
Hjälpa till där det behövs i köket och serveringen
Vi söker dig som:
Är trevlig, social och ansvarstagande
Kan arbeta flexibla tider på deltid
Trivs i ett högt tempo
Har viljan att lära dig nya saker
Erfarenhet är inget krav - vi lär dig allt från grunden!
Vi erbjuder:
Ett roligt och familjärt arbetsklimat
Utbildning på plats
Möjlighet att utvecklas inom Rebel Burger
Deltidstjänst med varierande arbetspass
Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning.
Arbetsplats: Rebel Burger, Hörby
Ansökan skickas till: baniburger0@gmail.com
Välkommen med din ansökan till Rebel Burger! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
