Restaurangbiträde Rosegarden 421 Högsbo
2026-04-15
Just nu söker vi Restaurangbiträden som älskar att ge Service
Rosegarden 421, Deltid 50-75%
Service är kärnan i vår affärsverksamhet. Kraven är därför högt ställda på vår personal. Som restaurangbiträde tar du hand om gästerna och ansvarar för att ge dem en unik upplevelse och service, vilket är allt ifrån vänligt leende och bra bemötande till ren och fräsch restaurangmiljö. Vår framgång ligger i förmågan att kunna erbjuda detta oavsett hur situationen ser ut. Därför är det viktigt att du kan hantera stressiga situationer, strukturera upp arbetet och detta alltid med ett leende på läpparna!
Arbetet innebär varierande arbetstider och du behöver därmed kunna arbeta både dagtid och kvällstid samt vardagar och helger. Arbetet utförs även både självständigt och i samarbete med kollegor.
Ditt arbete
Ge alla gäster en unik upplevelse och god service
Upprätthålla ren och fräsch restaurangmiljö
Kommunicera och samarbeta med köket
Samla information från våra gäster och rapportera det till restaurangchefen
Erfarenheter och färdigheter
Gärna tidigare erfarenhet från restaurang eller hotellbranschen
Vi tror att den rätta kandidaten har en drivkraft utöver det vanliga och en naturlig känsla för service.
För att klara av jobbet måste du vara engagerad i ditt arbete och kunna hantera stressiga situationer.
Du behärskar gärna det engelska och svenska språket
Meriterande är om du har ett stort intresse för den asiatiska matkulturen och språket
Låter det som något for dig? Varmt välkomna med er ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Rosegarden 421 AB
(org.nr 559054-1453)
Lona Knapes Gata 5 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9857090