Restaurangbiträde med ansvar i Borås
2026-04-14
Vi söker nu ett restaurangbiträde på 75% - Är du den rätta? Möjlighet till heltidstjänst kan bli aktuellt alt fler timmar vid större gästgenomströmning.
Restaurangen serverar dagligen lunch alla vardagar samt ett mindre frukostutbud.
Vi söker dig som brinner för mat och restaurang och vill anta en ny utmaning. Du brinner för service och mötet med gästen. Du har ordning och reda på ditt arbete och i din planering, både bakom i köket och runt omkring i restaurangen.
Du klarar av att ha många bollar i luften och är en teamplayer men kan också arbete självständigt. Du är positivt inställd och ser lösningar före hinder. Du har gästens upplevelse som viktigaste mål och är med och levererar en fantastiskt helhetsupplevelse. Du är stresstålig och har lätt för att hålla huvudet kallt under stressiga situationer och tappar inte din planering eller ditt glada humör.
Du kommer arbeta med en restaurangs alla olika uppgifter, från mötet med gäster, servering av mat, kassahantering och servering, sköta mottagning och viss beredning i köket samt salladsberedningen, diskning och städning. Du kan komma att bistå med hjälp i beställningar/cateringar. Du är van att jobba ensam och planera din dag väl göra klart innan hemgång och lämnar köket och restaurangen i perfekt skick till dagen efter.
Du arbetar ensam och har därmed ett sinne för detaljer och är flexibel samt lätt för att se vad som behöver göras samt ta ansvar för att färdigställa uppgifter.
Vi jobbar för våra gästers upplevelse och som en i teamet hos oss är du en stor del i upplevelsen men också i det övriga arbete som pågår.
Vi ser gärna att du har lätt att arbeta självständigt. Du är prestigelös och har inga problem att rycka in där det krävs, allt från städning till kassahantering och där emellan vid sjukdom eller stor arbetsbelastning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare liknande arbete och det är meriterande ifall den är mångårig. Arbete med liknande uppgifter och upplägg är också meriterande.
Arbetstider är normalt förlagda vardagar 8:30 - 15:00. Restaurangen håller stängt helger och helgdagar.
Körkort är meriterande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Tillträde senast 2026-05-04
Sök genom att mejla boras@lunchesset.se
och märk din ansökan med "Restaurangbiträde Hedin" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@lunchesset.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde Hedin".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RB Lunchess AB
(org.nr 556984-0795)
Pickesjövägen 2 (visa karta
)
504 31 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
