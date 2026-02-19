Restaurangbiträde/Chaufför
Vi söker nu ett restaurangbiträde med utkörning på 55% - Är du den rätta? Möjlighet till 70% arbete finns förr ätt person, ev möjlighet till mertid finns vid arbetstoppar men också vid andra tillfällen i vardagen så som sjukdom, ledighet etc. B-Körkort är ett krav och vana av att köra bil är meriterande samt lokalkännedom i Ulricehamn.
Tjänstens tilltänkta schema är
mån - fre 8:15 - 12:15. vid fler timmars arbete arbetar vi normalt från 6:30 till 14:30
I Ulricehamns industriområde Karlsnäs har vi vår vår lunchrestaurang i en känd restauranglokal.
Restaurangen serverar dagligen frukost till fastighetens anställda och lunch alla vardagar till både personal i huset och gäster utifrån.
Restaurangen erbjuder också utkörning av matlådor med egen bil och även catering av såväl stora som små beställningar.
Vi söker dig som tycker om mat och restaurang och vill anta en ny utmaning. Du brinner för service och mötet med gästen. Du har ordning och reda på ditt arbete och i din planering, har du dessutom erfarenhet från liknande tjänster är det meriterande.
Du klarar av att ha många bollar i luften och är en teamplayer men kan också arbete självständigt. Du är positivt inställd och ser lösningar före hinder. Du har gästens upplevelse som viktigaste mål och är med och levererar en fantastiskt helhetsupplevelse. Du är stresstålig och har lätt för att hålla huvudet kallt under stressiga situationer och tappar inte din planering eller ditt glada humör.
Du kommer arbeta med en restaurangs alla olika uppgifter, från mötet med gäster, servering av mat, kassahantering, enklare matlagning och salladsberedningen, diskning och städning. Men främst kommer du sköta vår dagliga utkörning av lunchlådor. Tunga lyft förekommer.
Du kommer bistå med hjälp i beställningar/cateringar. Du är en lagspelare som rycker in i där det behövs innan hemgång och lämnar köket och restaurangen i perfekt skick till dagen efter.
Vi ser gärna att du har lätt att arbeta självständigt men också som lagspelare i team. Du är prestigelös och har inga problem att rycka in där det krävs, allt från städning till kassahantering och där emellan vid sjukdom eller stor arbetsbelastning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare liknande arbete eller delar av arbetet men sätter personkemi och personlighet högre.
Du behöver förstå svenska språket på en bra nivå och ha lätt för dig att göra dig förstådd och förstå både svenska i tal och skrift.
Körkort är ett krav!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Tillträde snarast eller enl. ö.k. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@lunchesset.se Arbetsgivarens referens
