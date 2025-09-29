Restaurangbiträde
2025-09-29
Hej!
Vi söker efter en Restaurangbiträde till vår verksamhet.
Vi söker dig som är stresstålig och vill samarbeta med andra personal som beror på det höga tempot under sommaren.
Om du tycker att tjänsten passar dig tveka inte att höra av dig.
Vi har en personal lägenhet nära arbetsplatsen om man behöver boende och arbetsgivaren står för och du kommer inte betala någon hyra för det då boende ingår i jobbet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rezanturan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsa La Pizza AB
(org.nr 559204-1221), https://www.asalapizza.com/
Sörviksvägen 5 (visa karta
)
439 54 ÅSA Jobbnummer
9532121