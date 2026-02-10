Restaurangbiträde
Restaurang Mariaplan AB / Restaurangbiträdesjobb / Värmdö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Värmdö
Hej,
söker nu en ny kollega till vårt kassateam. Vi värdesätter ett positivt bemötande och ser vår kassapersonal som ansiktet utåt för vår verksamhet. Som kassör hos oss ansvarar du för en smidig betalningsprocess, hjälper kunder med frågor och bidrar till en positiv köpupplevelse.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Kassahantering (kontant/kort/Swish)
Kundservice och support
Plock och frontnining samt lättare städuppgifter och diskning.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, ansvarstagande och punktlig.
Tycker om att möta människor och har ett leende på läpparna.
Kan hantera ett stundtals högt tempo
mvh Robban med personalen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: robertmariaplan@gmail.com Arbetsgivare Restaurang Mariaplan AB
(org.nr 559074-6821)
Villagatan 5 (visa karta
)
134 41 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Mariaplan AB, Restaurang Jobbnummer
9735416