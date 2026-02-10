Restaurangbiträde

Restaurang Mariaplan AB / Restaurangbiträdesjobb / Värmdö
2026-02-10


Hej,
söker nu en ny kollega till vårt kassateam. Vi värdesätter ett positivt bemötande och ser vår kassapersonal som ansiktet utåt för vår verksamhet. Som kassör hos oss ansvarar du för en smidig betalningsprocess, hjälper kunder med frågor och bidrar till en positiv köpupplevelse.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Kassahantering (kontant/kort/Swish)
Kundservice och support
Plock och frontnining samt lättare städuppgifter och diskning.

Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, ansvarstagande och punktlig.
Tycker om att möta människor och har ett leende på läpparna.
Kan hantera ett stundtals högt tempo

mvh Robban med personalen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: robertmariaplan@gmail.com

Arbetsgivare
Restaurang Mariaplan AB (org.nr 559074-6821)
Villagatan 5 (visa karta)
134 41  GUSTAVSBERG

Arbetsplats
Mariaplan AB, Restaurang

Jobbnummer
9735416

