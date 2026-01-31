Restaurangbiträde
2026-01-31
Vi söker restaurangbiträde som ska jobba med oss. Arbetsuppgifter är jobba i köket, gör förberedelser och hakka grönsaker,riva ost,skinka. Steka hamburgare,koka pasta, göra sallad,fritera pommes. Plocka disk, servera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: mustafakiran@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Semu pizzeria AB
(org.nr 559556-1779) Jobbnummer
9715604