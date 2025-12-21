Restaurangbiträde

King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-21


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food Sweden AB (org.nr 556926-2602)
120 44  ÅRSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Burger King

Jobbnummer
9658347

