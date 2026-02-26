Restaurangbiträde - Sommarpersonal
2026-02-26
Vill du ha ett roligt sommarjobb med mycket variation? Vi på Nordby Wok söker just nu dig som vill arbeta sommaren 2026! Rollen erbjuder variationsrik arbetsdag med många spännande utmaningar. Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Food Garden är en populär och modern bufférestaurang på Nordby Shoppingcenter. Vi erbjuder allt från asiatiska smaker och pizza till fräscha sallader och klassisk husmanskost. Hos oss är tempot högt, stämningen familjär och gästens upplevelse alltid i fokus.
Om tjänsten
Som restaurangbiträde på Nordby Wok är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.
Ansvarsområden
Ta emot gäster på ett vänligt och professionellt sätt.
Hantera kassahantering och betalningar från gäster.
Hålla arbetsområdet rent och organiserat.
Samarbeta med övriga teammedlemmar för att säkerställa en smidig och effektiv service.
Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurangbranschen och kassavana är meriterande men inget krav.
God samarbetsförmåga
God servicekänsla och kunna hantera olika möten med människor
Noggrann, strukturerad och systematisk
Förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo
Är du den vi söker? Känner du att detta skulle passa dig så är du välkommen att skicka in ansökan till oss.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linn.johansson@foodgarden.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordby Wok AB
(org.nr 556982-1316) Kontakt
Linn Johansson linn.johansson@foodgarden.nu Jobbnummer
9765418