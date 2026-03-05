Restaurang Pat's Place söker serveringspersonal
Anatta AB / Servitörsjobb / Stockholm
Kvalifikationer: 1-3 års erfarenhet inom restaurang-branchen
Vem vi söker: Vi söker dig som är serviceinriktad och har minst 1-3 års erfarenhet inom restaurang-branchen.
Som anställd hos oss på Pat's Place kommer du att jobba i ett team vars mål är att se till att varje kund får den bästa möjliga upplevelsen.
Vi levererar en unik upplevelse där varje liten rätt presenteras med sin egen historia.
Det är viktigt att du kan hantera stress och har förmåga att växla upp då tempot stundtals är väldigt högt.
Tidigare erfarenhet ifrån bartenderyrket är också meriterande.
Om oss: Pat's Place är en modern thailändsk tapas krog som serverar autentisk thaimat till rimliga priser.
Vår ambition är att hålla en mycket hög kvalite på mat såväl som service och upplevelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: parunya_v@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anatta AB
(org.nr 556900-2040)
Folkungagatan 140
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Pat's Place Jobbnummer
9780348