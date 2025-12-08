Restaurang
2025-12-08
Hej vi på Holy Skewers söker kock med erfarenheter, framför allt dig som är positiv, framåt, öppen för att lära dig nya saker. Flexibel och har ett öppet sinne. Kravet är att du är en lagspelare och att du är ödmjuk inför din uppgift.
Språkkrav: Svenska och engelska är vår bas och allt utöver det är ett plus.
Tillträde: omgående.
Skriv ett par rader om dig själv, vad du gör idag. Vi söker nu både heltidsanställd, och extra personal.
Du som söker ska brinna för restaurangyrket och ha erfarenhet.
Du som har precis gått ut hotel o restaurang linjen är du varmt välkommen!
Tjänsten är schemalagd samt helger förekommer också
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Sherafedin_7@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barber & Beauty Roslagen AB
(org.nr 559323-6655) Kontakt
Sherafedin Shishko Sherafedin_7@hotmail.com 0790779011 Jobbnummer
9633451