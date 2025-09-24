Reskontraekonom
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Nu behöver vi ersättningsrekrytera en reskontraekonom till gruppen betalningsflöden och systemsupport under perioden 4-6 månader, med start i slutet av oktober.
Du som söker ska ha lätt för att samarbeta och snabbt komma in i våra rutiner inom leverantörsprocessen. Här hanteras och utreds inkomna fakturor till våra olika skolor enligt upsatta rutiner och krav som en statlig myndighet. Du ska även vara behjälplig inför kommande årsbokslut.
Gruppen BoS består av 22 medarbetare uppdelat på ett kund- och ett leverantörsteam.
Som medarbetare i BoS stöttar vi varandra och delar på arbetsuppgifter.
Inom teamet för leverantörsprocessen säkerställer man inkommen post, kritiskt granskar, konterar med korrekt baskonto, kontrollerar syfte innan fakturan kan flöda vidare samt utför vanligt förekommande arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra. Periodisering enligt KTH:s gränsbelopp ingår också.
Vi jobbar i affärssystemet Agresso unit4.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljöhttps://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050samt
våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
- Ekonomi på högskolenivå, inriktning företagsekonomi
Erfarenhet av ovan arbetsuppgifter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift då detta ingår i det dagliga arbetet.
Meriterande
- Tidigare arbete och erfarenhet inom leverantörsprocessen BoS på KTH.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Susanne Owetz +4687909502 Jobbnummer
9523788