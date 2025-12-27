Residential & Office Cleaners
2025-12-27
We're a growing cleaning company that believes a clean space brings peace of mind. Our team is friendly, supportive, and committed to delivering top-quality service.
What You'll Do:
Clean and sanitize residential or office spaces
Dust, vacuum, mop, and organize rooms
Follow checklists to ensure high-quality results
Provide friendly, professional service to clients
What We're Looking For:
Reliable, punctual, and detail-oriented
Positive attitude and team spirit
Able to work independently
Previous cleaning experience is a plus (but not required - we provide training!).
