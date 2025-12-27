Residential & Office Cleaners

Glorioso Fastighets- och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Lidingö
2025-12-27


We're a growing cleaning company that believes a clean space brings peace of mind. Our team is friendly, supportive, and committed to delivering top-quality service.
What You'll Do:

Clean and sanitize residential or office spaces
Dust, vacuum, mop, and organize rooms
Follow checklists to ensure high-quality results
Provide friendly, professional service to clients

What We're Looking For:

Reliable, punctual, and detail-oriented
Positive attitude and team spirit
Able to work independently
Previous cleaning experience is a plus (but not required - we provide training!).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: norei_062280@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glorioso Fastighets- och Trädgårdsservice AB (org.nr 559262-2970)
Karlavägen 29 B (visa karta)
181 32  LIDINGÖ

Arbetsplats
Glorioso Fastighets & Trädgårdsservice AB

Jobbnummer
9664008

