Reservdelssäljare
2026-03-18
Är du redo att vara en del av MotorHalland, där vi representerar några av bilbranschens mest framstående varumärken? Vi behöver stärka vårt team och söker en passionerad Reservdelssäljare med starkt fokus på kundnöjdhet och försäljning.
Din roll:
Som reservdelsäljare arbetar du med rådgivning och tar fram de reservdelar som behövs och beställs av kunder som kan vara både interna eller externa. Försäljningen sker över disk, via webben eller per telefon. Att vara reservdels- eller tillbehörssäljare är ett serviceyrke och du måste gilla att arbeta med människor. Det är meriterande att ha teknisk bakgrund eller har liknande erfarenheter men är inte ett krav.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi letar efter dig som:
Förstår betydelsen av att erbjuda en serviceinriktad inställning och trivs i kundinteraktioner och försäljning.
Är initiativtagande, strukturerad, positiv och flexibel när det gäller olika arbetsuppgifter.
Har stark samarbetsförmåga och kan organisera ditt arbete självständigt, med fokus på hög kvalitet.
Har ett genuint intresse för bilar, god kännedom om dem och viss teknisk kompetens för att leverera rätt reservdelar till våra mekaniker, säljare och hjälpa våra kunder.
Föra att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Bra datakunskaper.
Fördelar med att vara en del av MotorHalland:
Hos oss på MotorHalland tror vi på ständig utveckling och trivsel för både våra anställda och företaget. Vi värdesätter förändring och utveckling för att uppnå framgång. Att vårda både våra kunder och personal är vår framgångsnyckel. Vi ser fram emot att hjälpa dig växa och trivas hos oss, med förhoppningen att du aktivt bidrar till vår framtid. Att dela erfarenheter, tankar och idéer är hur vi utvecklas, och vårt mål är att vara den bästa återförsäljaren i branschen.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Tjänsten avser en Heltidsanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor AB Halland
(org.nr 556057-0557)
302 41 HALMSTAD (HALLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
