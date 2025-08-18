Reservdelsman/säljare

Bildelsgrossen i Väst AB / Säljarjobb / Trollhättan
2025-08-18


Vi söker en grym reservdelsman - är det du?
Har du ett intresse för fordon och reservdelar? Är du en problemlösare med förmåga att arbeta i ett högt tempo? Vi söker nu en reservdelsman med tekniskt kunnande, god datorvana och stark servicekänsla till vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Om tjänsten
Som reservdelsman kommer du att arbeta med att ta emot och hantera beställningar av bildelar. Du ansvarar för att identifiera rätt delar till rätt kund - snabbt och smidigt. Rollen innebär arbete i olika datasystem, lagerhantering och daglig kundkontakt - främst per telefon och mail men även direktkontakt förekommer.
Vi söker dig som:
Har god datorkunskap och vana vid att arbeta i olika system
Behåller lugnet när det är mycket att göra
Gillar att prata med människor och ge service med ett leende
Pratar och skriver både svenska och engelska obehindrat

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med reservdelar eller inom bilbranschen
Kunskaper i arabiska är ett stort plus i kommunikationen med vissa kunder

Låter det som rätt utmaning för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till linnea@bildelsgross.se senast den 30 september. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Abbas Abdallah, abbas@bildelsgross.se.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: linnea@bildelsgross.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bildelsgrossen i Väst AB (org.nr 556870-5379)

Jobbnummer
9463998

