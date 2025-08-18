Reservdelsman/säljare
Bildelsgrossen i Väst AB / Säljarjobb / Trollhättan Visa alla säljarjobb i Trollhättan
2025-08-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bildelsgrossen i Väst AB i Trollhättan
Vi söker en grym reservdelsman - är det du?
Har du ett intresse för fordon och reservdelar? Är du en problemlösare med förmåga att arbeta i ett högt tempo? Vi söker nu en reservdelsman med tekniskt kunnande, god datorvana och stark servicekänsla till vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som reservdelsman kommer du att arbeta med att ta emot och hantera beställningar av bildelar. Du ansvarar för att identifiera rätt delar till rätt kund - snabbt och smidigt. Rollen innebär arbete i olika datasystem, lagerhantering och daglig kundkontakt - främst per telefon och mail men även direktkontakt förekommer.
Vi söker dig som:
Har god datorkunskap och vana vid att arbeta i olika system
Behåller lugnet när det är mycket att göra
Gillar att prata med människor och ge service med ett leende
Pratar och skriver både svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med reservdelar eller inom bilbranschen
Kunskaper i arabiska är ett stort plus i kommunikationen med vissa kunder
Låter det som rätt utmaning för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till linnea@bildelsgross.se
senast den 30 september. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Abbas Abdallah, abbas@bildelsgross.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: linnea@bildelsgross.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildelsgrossen i Väst AB
(org.nr 556870-5379) Jobbnummer
9463998