Reservdelsman
2026-02-19
Är du strukturerad, lösningsorienterad och har koll på reservdelar? Vill du ha en nyckelroll där du får ta ansvar, utvecklas och säkerställa att verkstaden alltid har rätt delar i rätt tid? Kihlströms Transport & Lastbilscenter söker nu en reservdelsman till vår anläggning i Segeltorp. Ansök redan idag!
Kihlströms är ett väletablerat företag med lång erfarenhet inom service och reparation av tunga fordon. Hos oss står kunden alltid i fokus, och vi söker nu dig som vill ha en central roll i verkstaden och vara en viktig länk mellan leverantörer, mekaniker och platschef.
I rollen som reservdelsman ansvarar du för inköp, lagerhållning och hantering av reservdelar till verkstaden. Du säkerställer att rätt delar finns på plats i rätt tid, arbetar administrativt i affärssystem och har löpande kontakt med leverantörer. Ditt främsta mål är att skapa ett effektivt flöde i verkstaden och minimera stillestånd. Arbetstider är normalt 07.00-16.00, med viss flexibilitet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Beställa och ta emot reservdelar
Ansvara för lagerstruktur, inventering och lagersaldo
Vara med och stötta kundmottagningen vid behov
Arbeta i affärssystem (Winassist/Cabas - meriterande men inget krav)
Stötta mekaniker med rätt delar och teknisk information
Bidra aktivt till att verkstaden är välplanerad och effektiv
Vi söker dig som:
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga och ekonomisk förståelse
Trivs i en roll där du är spindeln i nätet
Har B-körkort
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Bonussystem och attraktiva förmåner
Möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid
Nära samarbete med platschef och verkstad
En arbetsplats med högt tempo, lagkänsla och ambition
I denna rekrytering samarbetar Kihlströms Transport & Lastbilscenter med Jobway Rekrytering. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
Publiceringsdatum2026-02-19
Kihlströms Transport & Lastbilscenter är en fullserviceaktör för industriella och tunga fordon med anläggningar i Smista, Spånga och Segeltorp. Företaget är anslutet till MRF och ackrediterat av SWEDAC. Med nära 60 års erfarenhet i branschen är Kihlströms känt för hög servicegrad, teknisk kompetens och långsiktiga kundrelationer. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
9751769