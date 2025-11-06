Reservdelsman
Försvarsmakten / Lagerjobb / Lidköping Visa alla lagerjobb i Lidköping
2025-11-06
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och teknikintresserad person som önskar att arbeta i en spännande miljö vid Skaraborgs Flygflottilj F7 ? Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team. Du kommer tillhöra Flygverkstaden, där vi är 80 medarbetare uppdelat på 4 sektioner. Tillsammans gör vi tekniskt underhåll på JAS39 samt all dess kringutrustning.
Om enheten
1. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Vi sköter även den dagliga flygtjänsten med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt men även internationella uppdrag kan förekomma. Enheten består av en enhets ledning, 11.- och 12. Flygunderhållskompaniet, Flygverkstaden samt Tillgänglighetsgrupp 94.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Reservdelsman på Garnisonlagret kommer du i huvudsak arbeta med att lagerhålla och godshantera JAS39 systemets reservdelar, utbytesenheter samt övriga förbrukningsartiklar. Befattningen kan innebära såväl utbildning som arbete på annan ort, både inom och utom landet. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard. Som anställd i försvarsmakten deltar du i en insatsorganisation där fortlöpande utbildningar, militära övningar och fysisk träning ses som en naturlig del i vardagen.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Genomfört teknisk utbildning på gymnasienivå och/eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdigt
• Körkort lägst klass B (manuell)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i båda tal och skriftDina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är flexibel, noggrann och som trivs med stort eget ansvar
• Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar egna initiativ
• Du har viljan och nyfikenheten att utvecklas inom flygteknikområdet
• Att du gillar ett arbete med varierande arbetsuppgifter och växlande tempo
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan offentlig myndighet
• Kunskaper om förekommande stödsystem. T.ex. PRIO, Fenix
• Körkortsklass C inkl. ADR samt truck
• Erfarenhet inom tekniskt underhåll
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (för ej redan anställda i försvarsmakten)
• Typ av befattning: Civil
• Omfattning: 100%
• Arbetsort: F 7 Såtenäs
• Tillträde enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Alexandra Fast eller Michael Briné eller Magnus Lagerlöf
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S Per Gunnarsson
SACO Ulf Svensson
SEKO Erling Svensson
Samtliga ovan personer nås på telefon 010-827 70 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9592508