Reservdelsansvarig
2026-01-28
Nu öppnas dörren till en spännande möjlighet på Engströms Lastbilar i Västervik - vi söker vår nya Reservdelsansvarig!
Vår nuvarande reservdelsansvarig går vidare till nya utmaningar inom bolaget, och vi letar efter dig som med stort engagemang alltid ser till kundens bästa. Hos oss blir du en del av ett familjärt team där vi stöttar varandra, tar ansvar och tillsammans är stolta över varje leverans.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som Reservdelsansvarig har du en central roll i vår vardag. Du ser till att rätt reservdelar finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt, och är en viktig länk mellan lager, verkstad och övriga funktioner, vilket bidrar till ett smidigt och effektivt produktionsflöde.
I din roll har du huvudansvaret för vår lagerstyrning, vilket bland annat innebär uppgifter som förplanering, beställning av reservdelar, mottagande och kontroll av inkommande leveranser. Du ansvarar även för regelbundna inventeringar och arbetar utifrån uppsatta mål och KPI:er.
Arbetet sker strukturerat och enligt våra etablerade arbetssätt, med fokus på kvalitet, ordning och kundnytta, och du får möjlighet att verkligen göra skillnad för både teamet och våra kunder.
Vem är du
Vi söker dig som har vilja och nyfikenhet att lära dig nya saker. Du arbetar noggrant och strukturerat, är lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete. Du har ett professionellt förhållningssätt och sätter alltid kundens bästa i fokus - oavsett om kunden är extern eller en kollega i verksamheten. Du trivs i ett team där samarbete, hjälpsamhet och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen.
Vad söker vi
• Vi ser att du har några års arbetslivserfarenhet från en roll inom reservdelslager eller motsvarande. Du har kunskap inom fordonsteknik och en förståelse för fordonets uppbyggnad.
• Gymnasial utbildning
• Du hanterar det svenska språket väl i tal och skrift.
• God digital- och systemkunskap.
• B-körkort är ett krav och C-körkort är meriterande.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att ringa eller maila vår Verkstadschef Marcus Nilsson på 0490-660 12 alternativt marcus.nilsson@engstromsbil.se
Känns detta som rätt uppdrag för dig? Sista ansökan är 28 februari men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Lastbilar AB
(org.nr 556560-1837), https://www.engstromsbil.se/
ALLÉN 70 (visa karta
593 23 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Marcus Nilsson marcus.nilsson@engstromsbil.se 0490-660 12 Jobbnummer
