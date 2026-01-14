Reservdels rådgivare/Service rådgivare
2026-01-14
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Strängnäs
Har du ett intresse för service och trivs med att arbeta med kunden i fokus? Då kan det vara dig vi söker som Reservdelsrådgivare/Servicerådgivare till Bilia Mercedes-Benz i Nyköping.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Bildelsfunktionen arbetar med att planera och beställa hem reservdelar och tillbehör. I din roll kommer du få möjlighet att arbeta inom hela arbetsområdet och vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Beställa bildelar och tillbehörsprodukter
Godsmottagning- ankommande och avgående gods
Uppackning av beställt material
Registervård, Uppmärksamma och vägleda kunder
Butiks- och grossistförsäljning.
Vad vi önskar av dig
Du är van att arbeta med kunden i fokus och skapa goda kundrelationer. Vi tror att du har några års erfarenhet av arbete i en verkstads administration. Vi ser gärna att du arbetat i butik eller med något annat serviceyrke tidigare och har en god problemlösningsförmåga.
Du har goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Din personlighet, vilja att utvecklas med oss och din inställning är det vi lägger störst vikt vid i denna rekrytering.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning och placering är på Bilia Mercedes-Benz i Nyköping. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Nicklas Kumlin nicklas.kumlin@bilia.se 010-497 56 33 Jobbnummer
9682996