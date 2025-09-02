Reservdels man
2025-09-02
Har du ett intresse för service och trivs med att arbeta med kunden i fokus?
Om du har ett intresse för service och trivs med att arbeta med kunden i fokus, då är detta jobbet för dig. Att arbeta med service innebär att du får möjligheten att göra verklig skillnad för människor genom att möta deras behov och lösa deras problem. Att ha kunden i fokus innebär att du prioriterar deras tillfredsställelse och strävar efter att överträffa deras förväntningar i varje interaktion. Om detta resoneras med dig, kan en karriär inom detta yrke vara både givande och meningsfull för dig.
Det här erbjuder vi dig
Autogruppen är en organisation som värdesätter dig och din unika kompetens. Här ges du inte bara möjlighet att växa, utan vi ser till att du gör det genom stödjande utbildning, samarbete och utvecklingsmöjligheter. Tillsammans skapar vi hållbara och nyskapande lösningar som bidrar till en positiv förändring. Hos oss är du en viktig del av detta spännande arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetar med att planera och beställa hem reservdelar och tillbehör. I din roll kommer du få möjlighet att arbeta inom hela arbetsområdet och vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Beställa bildelar och tillbehörsprodukter
Godsmottagning- ankommande och avgående gods
Uppackning av beställt material
Registervård, Uppmärksamma och vägleda kunder
Butiks- och grossistförsäljning.
Vad vi förväntar oss att du kan bidra med
Vi ser att du har tidigare erfarenhet från Kobra , Cabas, Palett inom bilbranschen eller ett liknande serviceyrke. Då användning av telefon och dator är en integrerad del av arbetsuppgifterna behöver du ha goda kunskaper inom datoranvändning. Tjänsten kräver även stark administrativ kompetens samt förmåga att effektivt planera och prioritera arbetsuppgifter. Ett B-körkort är ett krav för den aktuella tjänsten. Dessutom förväntas du behärska svenska samt engelska väl, både i tal och skrift.
Mer information
Det här är en tillsvidareanställning på Autogruppen i Lund. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta den rekryterande chefen. Vi genomför urvalsprocessen löpande, så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Vi uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: mikael@autogruppen.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reservdelsman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autogruppen i Lund AB
(org.nr 556083-5778)
Porfyrvägen 11 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9487858