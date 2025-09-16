Resande tekniker
2025-09-16
Vill du arbeta i en högteknologisk bransch och är orädd för utmaningar? Trivs du med frihet under ansvar?
Nu utökar vi med en servicetekniker till vårt team i Malmö.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som tekniker kommer du arbeta ute hos våra kunder med service, reparation och installation av märkutrustning. Exempelvis bläckstråleskrivare, lasermärkare, termo transfer-, "Print and Apply" och Vision. Du spenderar mycket tid ute på fältet med både planerad och akut service av vår breda maskinpark. Majoriteten av dina resor i tjänsten är över dagen och uppåt 4-5 övernattningar i månaden.
Möjlighet till förmånsbil finns.
Utbildningar relevanta för tjänsten sker löpande av företaget men även externt hos våra leverantörer runtom i Europa.
Tjänsten passar dig som har en gedigen teknisk bredd, är social, lyhörd, trivs med kundkontakt och som alltid strävar efter att ge bästa tänkbara service.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som tekniker bör du tycka om en resande vardag ute på fält men även vara bekväm i en administrativ roll med fjärrsupport. Du drivs och motiveras av ett varierande arbete med dagliga tekniska utmaningar och frihet under ansvar.
En viktig egenskap är att vara orädd samt att se positivt på förändring och utveckling. Du har en analytisk förmåga, en mental flexibilitet och fattar kloka beslut. Samarbete är något som kommer naturligt för dig. Trots att du är trygg med självständigt arbete så är du också en team player som delar med dig av erfarenheter och positiv energi till dina kollegor.
Du har mycket goda datorkunskaper och hanterar engelska och svenska obehindrat i tal och skrift! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, din tekniska bakgrund och goda förståelse för elektronik och mekanik.
Meriterande för tjänsten är framför allt kompetens inom industrielektronik, styr och mekanik. Vana vid rapportering och dokumentation samt tidigare arbete med service av märkutrustning eller som tekniker.
B-körkort är ett krav!
Vid anställning görs en registerkoll.
Låter detta som en tjänst som skulle kunna passa dig?
Då ska du ansöka snarast då urval sker löpande. Kom ihåg att i din ansökan bifoga ditt CV samt ett personligt brev där du berättar om vad som lockar med tjänsten och varför just du är rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: rebecca.roth@logimark.se Arbetsgivarens referens
