Resande servicetekniker
2025-11-03
Gillar du att vara på resande fot, möta nya människor och lösa tekniska problem i varierande miljöer? Som servicetekniker hos Torell Pump får du ett fritt och praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik - från reningsverk i norr till energianläggningar i söder. Här blir du en del av ett litet, sammansvetsat team som håller igång några av Sveriges mest kritiska anläggningar.
Låter det som du? Ansök redan idag!
Om Torell Pump
Torell Pump är en etablerad aktör inom pump- och vattenutrustning som levererar och installerar pumpar, rensgaller och kompletta system till kommuner, reningsverk och energibolag i Sverige och Norge. Företaget grundades 1962 som ett familjeföretag och ingår idag i Indutrade-koncernen. Med omkring 20 medarbetare levererar de trygga, hållbara och högkvalitativa lösningar, där varje medarbetare bidrar till att hålla kundernas anläggningar i toppskick.
Om rollen
Som servicetekniker arbetar du med service, installation och underhåll av Torell Pumps produkter ute hos kund. Arbetet innebär resor över hela landet - från Malmö till Luleå - med utgångspunkt i Motala där serviceverkstaden finns. Flera övernattningar i veckan förekommer.
Rollen kombinerar praktiskt arbete med kundnära uppdrag där du representerar företaget på plats. Du deltar i entreprenad- och kundmöten, hittar lösningar och säkerställer att installationer och system fungerar som de ska. Arbetet utförs ofta i par, ibland självständigt, och du är delaktig i planeringen av dina uppdrag.
Som Torell Pumps ansikte utåt är du en viktig del i företagets kundrelationer - en tekniskt kunnig och förtroendeingivande person som står för kvalitet och service i varje uppdrag.
Vi söker dig som är:
Händig och tekniskt intresserad - kanske van vid att skruva, svetsa eller meka
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Serviceinriktad, positiv och trygg i kundmötet
Van att arbeta självständigt men också i team
Tidigare erfarenhet av pumpar, montage eller service är meriterande - men inget krav. Torell Pump ger dig en gedigen introduktion och utbildning, både internt och tillsammans med leverantörer. Det viktigaste är att du har ett gott tekniskt handlag, ett positivt förhållningssätt och trivs med att vara ute och möta kunder.
Tjänsten kräver även B-körkort samt goda kunskaper i svenska såväl som engelska.
Du erbjuds:
En trygg arbetsgivare med bra kollegor och stark teamkänsla
Stort eget ansvar och varierande arbetsdagar
Generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, massage och försäkringar
Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Utgångspunkt i Motala, med resor över hela Sverige
Omfattning: Heltid
Rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och du anställs direkt hos Torell Pump. Alla frågor kring tjänsten välkomnas till amanda.sanden@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torell Pump Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9586200