Reporting Analyst
Din nya roll
Vill du arbeta i en spännande och utvecklande roll där du blir en central del av redovisnings- och rapporteringsprocesserna i en av Nordens ledande banker?
Vi söker nu en Reporting Analyst till ett engagerat Accounting Services-team i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta nära både koncernens finance-funktioner och ta en ledande roll inom dina ansvarsområden.
Som Reporting Analyst kommer du att arbeta med ett brett spektrum av kvalificerade redovisnings- och rapporteringsuppgifter. Du blir en viktig del i arbetet med månads- och kvartalsbokslut, konsolidering, finansiell rapportering till koncernen samt regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter. Rollen innebär nära samarbete med flera olika team inom finance-organisationen samt med koncernens centrala finance-team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Delta i månads- och kvartalsbokslut samt rapporteringsprocesser
Genomföra intern rapportering till koncernen
Hantera regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter
Samarbeta nära med koncernens finance-funktioner
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller finans.
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning, revision eller liknande finansiell roll.
Mycket goda Excel-kunskaper (formler, funktioner och analys).
Erfarenhet av att arbeta i stora, komplexa organisationer, gärna erfarenhet från finanssektorn.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av arbete med regulatorisk rapportering eller internationell koncernrapportering.
Vem är du?
För att trivas i rollen krävs det att du har en strukturerad och analytisk arbetsmetod, du har förmåga att prioritera och fatta snabba beslut under tidspress. Då tjänsten innefattar samarbete inom olika team är starka kommunikations- och samarbetsförmågor ett krav.
Du har ett driv, initiativförmåga och en positiv can-do-attityd!
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, med möjlighet att arbeta 2 dagar hemifrån. Start: 2025-10-01 Slut: 2026-10-31, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Bakgrundskontroll kommer genomföras innan uppdragsstart. I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund hittar ni inom bank- och finanssektorn där de har verkat i över 100 år. Här drivs och vägleds en av ett entreprenöriellt tänkande och innovatia idéer. De beskriver sig själva som ett IT-bolag med banklicens. Huvudkontoret finns i Stockholm. Ersättning
