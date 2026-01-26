Reparatör

Kranpunkten i Båstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö
2026-01-26


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kranpunkten i Båstad AB i Malmö, Båstad, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller i hela Sverige

Kranpunkten är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner. Med våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personliga och säkerhet som ledord strävar vi efter att vara den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

Nu söker vi en reparatör till vår depå i Malmö


Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Som reparatör hos Kranpunkten arbetar du med:
• Underhåll, service och reparationer av vår maskinpark
• Felsökning och åtgärder i verkstad samt ute hos kund
• Självständigt arbete där kvalitet, säkerhet och effektivitet är i fokus

Resor i tjänsten kan förekomma.

Vi söker dig som:
• Är van vid självständigt arbete och kan hantera periodvis högt tempo
• Tar egna initiativ och är ödmjuk inför att ständigt utvecklas
• Är serviceinriktad, positiv och har god samarbetsförmåga
• Har god kommunikationsförmåga


Kvalifikationer
• Lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Utbildning och/eller erfarenhet inom el och/eller hydraulik är meriterande
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort är ett krav

Vi erbjuder
• En trygg anställning på en välfungerande och etablerad depå
• Ett varierande och utvecklande arbete i ett stabilt och växande företag
• En arbetsmiljö där säkerhet, kompetens och laganda värderas högt

Frågor om tjänsten besvaras av Rasmus Olofsson, 070-609 02 80

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: rasmus.olofsson@kranpunkten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reparatör Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kranpunkten i Båstad AB (org.nr 556362-8055), http://www.kranpunkten.se
Järnyxegatan 16 (visa karta)
213 75  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9704847

Prenumerera på jobb från Kranpunkten i Båstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kranpunkten i Båstad AB: