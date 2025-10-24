Reparatör
2025-10-24
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.
Tekniska avdelningen ansvarar för drift och underhåll av vatten och avlopp, avfallshantering, parker och lekparker, gator och trafik, kollektivtrafik och färdtjänst. Avdelningen samordnar också kommunens tjänstebilar och tunga fordon. Avdelningen består av ca 150 medarbetare med ett stort antal kompetenser.
Vi är professionella genom att vi agerar och visar våra medborgare och kunder respekt, ärlighet, och tydlighet. Vi är medskapande, står för likabehandling och visar ett gott bemötande.
Nu söker centralverkstaden i Boden medarbetare. Vi utför service och reparationer på kommunens personbilar samt tunga fordon och svetsarbeten.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Verkstaden består av 7 stycken medarbetare där du kommer att arbeta med fem andra reparatörer och en bilvårdare.
I vår smedja sker allt från rep av olika arbetsredskap till nytillverkning av diverse delar/redskap. Svetsarbete som byte av skopstål, olika konstruktioner, plogskador mm. Vi använder även svarv och fräs till vissa jobb.
Vi servar och reparerar ca 280 fordon varav ca 180 är biogasdrivna. Vi reparerar även lastbilar och traktorer och småmaskiner. Vi felsöker elfel, monterar alkolås samt olika el tillbehör. Felsökning med hjälp av dator. Du som person är trygg, positiv och har en stor känsla av att du befinner dig i ett serviceyrke. Vi värdesätter egenskaper som visar att du är öppen för förändringar och gillar att hitta nya sätt att lösa dagliga frågor som uppkommer i rollen som reparatör. Du är punktlig, pålitlig och ansvarsfull och ska ha lätt för att samarbeta i grupp. Arbetstiderna är dagtid 7:00-16:00.KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet
• Svetskunskaper, Mig, Pin och Gas
• Goda Datakunskaper
• Erfarenhet av arbete med svets och smide
• B-körkort
Meriterande:
• C-körkort
• Kunskap av fordonrep
• Svarvkunskaper
ÖVRIGT
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer då att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
