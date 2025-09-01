Reliningstekniker Mora/Ovansiljan
Renoa är en lysande arbetsplats även enligt siffrorna
Vi gör årligen 26 000 meter relining i svenska villor, och vår kundnöjdhet är uppmätt till 4,4/5. För att kunna uppnå dessa siffror måste vi ta väl hand om våra medarbetare - vår personals vitsord för arbetsklimatet är utmärkt med ett NPS -värde på 55. Vi arbetar kontinuerligt att med utveckla våra tillvägagångssätt och behöver nya trevliga arbetskamrater då över en miljon villor står inför att renovera avloppet i Sverige.
Kom och bygg sundare hem tillsammans med ossTill vårt team söker vi nu reliningstekniker i Mora/Ovansiljan för avloppsrenoveringar i villor. Vi är ett växande och solitt företag med goda framtidsutsikter. Vi har mycket arbete att erbjuda och behöver fler kunniga montörer till vårt gäng.
Du bör ha:
Tidigare erfarenhet av VVS-arbeten eller relining
Kundserviceanda och en bra arbetsmoral
En vilja att utvecklas och ta ansvar för arbetet tills det är slutfört
Körkort
I typiska fall innehåller dina arbetsdagar förutom arbetsplanering även installation av vvs-armaturer och renovering av avloppssystemet genom relining. Det är viktigt att du alltid sköter ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt ända fram till mållinjen. Projekten tar oftast cirka en vecka att utföra, så du får utföra ditt arbete i en omväxlande arbetsmiljö och får se många olika slags hem där våra kunder bor.
Förutom en arbetsplats har vi också annat att erbjuda:
EN FANTASTISK ARBETSGEMENSKAP: Ett sammansvetsat team som stödjer dig.
FORTBILDNING OCH ARBETSREDSKAP: Bra arbetsredskap och välfungerade system så att du ska kunna lyckas i arbetet.
BRA LÖN: Den genomsnittliga månadslönen för reliningstekniker är 33 000 - 40 000kr
FRISKVÅRDSBIDRAG: Vi vill uppmuntra våra anställda till hälsofrämjande aktiviteter
FÖRETAGSEVENEMANG: Gemensamma nöjen från kick-offer till lokala aktiviteter med teamet.
MÖJLIGHET ATT KUNNA UTGÅ HEMIFRÅN: Du använder företagets fordon mellan hemmet, projekten och kontoret.
Vår verksamhet styrs av ett ärligt och kundorienterat tankesätt, ansvar, styrkan i teamarbete samt modet att förnyas. Dessa är företagets värderingar som vi förbinder oss till.
Hos Renoa arbetar vi för att bevara hemmens värde från generation till generation. För oss är det viktigt att spara på naturresurserna genom att upprätthålla det befintliga byggnadsbeståndet. Våra kunder är villaägare och ägare av små fastigheter, för vilka vi utför relining av avloppsrör. Om arbetsplatsen låter intressant, läs mer om vår kultur https://renoa.se/jobba-hos-oss/
och kom och jobba med oss för att bygga sundare hem i Sverige.
Mer information om tjänsten får du av Jim Kinnunen, 070-9707444, ring och fråga! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renoa Group Sverige AB
(org.nr 559184-2389), https://renoa.fi/meille-toihin/ Arbetsplats
Renoa Group Kontakt
Jim Kinnunen jim.kinnunen@renoa.se Jobbnummer
9485902