Relationsdriven IT-säljare till Nordlo, Halmstad
2025-10-17
Din framtida arbetsgivare
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Nordlo erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo sina kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt. Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge. Vill du veta mer? På Nordlos hemsida kan du läsa om deras verksamheten, kundcase och medarbetare. https://nordlo.com/
Vad erbjuder rollen?
I rollen som säljare hos Nordlo Halmstad får du möjlighet att arbeta långsiktigt med att utveckla kundrelationer och bidra till bolagets fortsatta tillväxt i Halmstad och Sjuhäradsregionen, då Halmstad hör till Nordlos Borås-kontor.
Arbetet innebär bland annat att: * Boka och genomföra kundmöten genom proaktiv bearbetning, nätverk och andra kanaler. Framför allt i Halmstad med omnejd men även Borås och Sjuhäradsbygden. * Representera Nordlo på ett professionellt och engagerat sätt där kvalitet, kundnytta och långsiktighet alltid är i fokus. * Hjälpa kunder att förstå Nordlos unika styrkor och hur de kan dra nytta av bolagets IT- och digitaliseringslösningar. * Självständigt driva hela säljprocessen, från prospektering till avslut samt uppföljning.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som säljare till Nordlo ser vi att du har några års erfarenhet av B2B-försäljning och en stark förmåga att bygga relationer. Du är van vid att arbeta strukturerat i CRM och trivs med att själv planera och driva ditt arbete framåt, samtidigt är du innovativ i hur du bearbetar och tar dig an kundbearbetningen.
Vi söker dig som: * Har lätt för att prata med olika typer av personer och förklara lösningar så att kunderna förstår värdet. * Är strukturerad och ansvarstagande - du driver ditt arbete på egen hand och tar ägarskap över din tid. * Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med nykundsbearbetning. * Har ett genuint intresse för IT och digitalisering och är snabblärd när det gäller nya lösningar. * Är resultatorienterad och trivs med att arbeta långsiktigt för att bygga förtroende och stabila kundrelationer. * Har körkort B, talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Meriterande är om du arbetat i Lime och/eller VolxQ samt är certifierade AZ-900 Fundamentals
Är detta din perfekta match?
Nordlo erbjuder en kultur som präglas av samarbete, entreprenörskap och ett starkt kundfokus. Du ansluter till ett erfaret och kunnigt gäng i Halmstad. Här får du möjlighet att vara med och bidra till Nordlo Halmstad tillväxt.
Som säljare på Nordlo erbjuds du: * En självständig roll med frihet under ansvar. * Möjlighet till personlig utveckling. * En arbetsmiljö där samarbete och engagemang står i centrum, ha kul tillsammans helt enkelt. * Chansen att arbeta i ett bolag som ligger i framkant inom IT- och digitaliseringslösningar, rolig teknik.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2 november. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
