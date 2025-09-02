Rektor till Söderparkskolan
2025-09-02
Det här erbjuder vi dig!
I grundskolans ledningsgrupp arbetar vi tillsammans med ledarskap för att utveckla ledarstrategier för att hantera uppdraget som skolledare.
Du kommer att erbjudas samma möjlighet att utveckla ditt ledarskap och får arbeta med, ta ansvar för och hantera varierande uppdrag så som att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete utifrån delegation.
Rektorstjänsten ingår i en av våra fyra strategiska ledningsgrupper i grundskolan, där du tillsammans med andra skolledare ges möjlighet till att förädla och utveckla ledarstrategier, ett kollektivt lärande och finna stöd i skolledaruppdraget. De fyra strategiska ledningsgrupperna arbetar även tillsammans med behov och förutsättningar inom hela verksamhetsgrenen grundskola.
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap och arbeta med många olika uppdrag så som att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete utifrån delegation. Du ska aktivt delta i den dagliga verksamheten och skapa förutsättningar för elever och medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet mot att nå uppsatta mål med styrdokumenten som utgångspunkt. I arbetet ingår även hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete samt föräldrakontakter. Fördelningen av elev-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar beslutas inom ramen för rektors inre organisation.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Det är meriterande om du har erfarenhet av ett skolledaruppdrag eller arbetsledande roll, gärna inom offentlig förvaltning eller från någon form av pedagogisk eller utbildningsverksamhet. Så väl erfarenhet från grundskolans verksamhetsområde som rektorsprogrammet är meriterande. För att hantera rektorsuppdraget ser vi att du har en mycket god IT-kompetens då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem exempelvis Visma, WinLas och Office 365.
Vi ser att du är en flexibel lagspelare som kommer att ingå i vårt ledningsteam och som har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar och behov, och samtidigt ansvara för egna specifika ansvarsområden. Som person har du goda ledaregenskaper och utvecklade ledarstrategier för att driva skolans arbete. Vidare är du närvarande och har förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt en god förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten.
I rollen behöver du kunna anpassa ditt ledarskap och fatta beslut utifrån verksamhetens behov. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten. Vi utgår från att du är trygg i din profession, positiv, målinriktad och organiserad samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten.
Du är kommunikativ och ser vikten av att bygga och upprätthålla goda relationer. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, föräldrar, medarbetare och övrig skolledning.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Intervju 1 är inbokad tisdag eftermiddag den 23 september. För de kandidater som går vidare till intervju 2 kommer den att hållas den tisdag eftermiddag den 30 september.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-specialist Mona Hassan för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Söderparkskolan, centralt belägen i Vinslöv och på gångavstånd från järnvägsstationen, har tre klasser i vardera årskurs F-3. Våra drygt 250 elever kommer från Vinslövs tätort samt den omgivande landsbygden. På skolan finns även ett fritidshem där elever är fördelade på tre avdelningar. Skolan har drygt 35 medarbetare. I skolans elevhälsa ingår specialpedagoger, kurator och skolsköterska. Vi erbjuder både elever och pedagoger en arbetsplats i fina och modernt inredda lokaler. Skolbiblioteket är en fantastisk samlingssal för både fritidshem och skola, bemannat med skolbibliotekarie på deltid. Vi har även god tillgång till en digital lärmiljö. Vår utemiljö består av en nyanlagd skolgård med många olika lek-och grönytor och naturområden i närheten av skolan.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
