Rektor till Lundbyskolan
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Välkommen till Lundbyskolan - en plats där gemenskap, lärande och utveckling.
Vill du vara med och forma framtiden för vår nybyggda skola för årskurs 7-9? Som rektor hos oss får du möjlighet att driva utvecklingen av undervisningen och tillsammans med personal och elever skapa en skola där alla kan lyckas.
Lundbyskolan ligger på centrala Hisingen och rymmer både grundskola och anpassad grundskola. Vi har plats för totalt 630 elever - 600 elever i årskurs 7-9 samt 30 elever i anpassad grundskola årskurs 7-9.
Lundbyskolan är en levande mötesplats för utbildning, kultur och idrott. I huset samverkar vi med Idrotts- och Föreningsförvaltningens två stora idrottshallar och Kulturskolans verksamhet. Genom vårt arbete med Skola som arena öppnar vi upp skolans lokaler efter skoltid och skapar en mötesplats för föreningar och aktiviteter för barn och unga.Dina arbetsuppgifter
Som rektor leder du skolans fortsatta utveckling med fokus på undervisningens kvalitet och ett starkt värdegrundsarbete - alltid med elevernas måluppfyllelse i centrum. Du är en nyckelperson i samverkan med andra aktörer i byggnaden och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen och välfungerande helhet.
Med utgångspunkt i våra styrdokument och med ett vetenskapligt förhållningssätt driver du utvecklingen framåt genom:
- tydligt och närvarande pedagogiskt ledarskap
- fokus på undervisningens kvalitet
- delegering av ansvar, mandat och ledningsuppgifter
- systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
Som rektor har du det övergripande ansvaret för att skolan är en effektiv och utvecklingsinriktad organisation.
Du arbetar tillsammans med två biträdande rektorer i ett sammansvetsat skolledningsteam. Tillsammans skapar ni goda förutsättningar för lärare och övrig personal att leda elevernas lärande.
Som rektor ingår du även i rektorsgruppen för utbildningsområde Hisingen, som leds av utbildningschef. Du har tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utveckling, digitalisering, analys och juridik.
I Göteborgs Stad arbetar vi för en hållbar och meningsfull vardag. Här får du möjlighet att kombinera ett utmanande och utvecklande uppdrag med balans i livet.
Tillsammans arbetar vi för ökad likvärdighet och för att alla elever ska få undervisning av hög kvalitet - oavsett förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
- Högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen.
- Flerårig chefserfarenhet inom skola eller förskola som rektor eller biträdande rektor eller annan likställd chefserfarenhet.
- Rektorsutbildning.
- Har kunskaper om lag och förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan.
- Har kunskaper om ekonomistyrning och resursfördelning.
- Har kunskaper om lagar och förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
- Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete.
För tjänsten är det meriterande om du:
- Har gått chefs- eller ledarutvecklingsprogram/-utbildning.
- Har gått chefsutvecklingsprogram för att leda andra chefer.
- Har erfarenhet av att leda andra chefer.
- Erfarenhet från förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten.
- Erfarenhet av ledarskap inom socioekonomiskt utsatta områden och samverkan med externa aktörer i denna kontext.
Personliga kompetenser:
Du har god analytisk förmåga och kan effektivt identifiera kärnan i komplexa frågor samt ett problem samt omsätta insikter i genomförbara lösningar. Du förstår din verksamhets roll i ett större sammanhang och bidrar aktivt i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Som person är du även lyhörd och söker aktivt andras perspektiv med respekt och omtanke. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Med tydliga mål som drivkraft omsätter du intentioner i handling. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Vill du arbeta tillsammans för att alla ska lyckas? Då är det dig vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. I stället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Johanna Pettersson johanna.pettersson@grundskola.goteborg.se 031-3673379 Jobbnummer
9797589