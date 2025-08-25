Rektor till en nyskapande förskola på Södermalm
Föräldrakooperativet Karlsson Ekonomisk För / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Karlsson Ekonomisk För i Stockholm
Beskrivning av arbetsplats
Föräldrakooperativet Karlsson har sedan 90-talet drivits av engagerade föräldrar och är beläget på östra Södermalm. Den pedagogiska verksamheten drivs av ett arbetslag bestående av fyra pedagoger samt en kökspersonal. Huvudman är en styrelse som väljs av medlemsfamiljerna. Vår vision är att vara ett modernt föräldrakooperativ och en av de bästa förskolorna på Södermalm genom att bl.a. ha en helhetssyn på verksamheten där barnen, personalen och pedagogik är i samklang med natur, miljö och hållbarhetsfrågor och där aktuell forskning inom pedagogik integreras i den dagliga verksamheten.
Vi arbetar med en åldersblandad grupp om 19-20 barn. Vår pedagogik utgår från barnens intressen och behov och inspireras just nu av Reggio Emilia-filosofin, där miljön ses som en "tredje pedagog". Lokalerna omfattar 250 kvm och vi har en trivsam innergård. Vi är inspirerade av Reggio Emilia men vi välkomnar delar från andra pedagogiska inriktningar och forskning som visat sig ge goda resultat.
Vi värnar om en trygg och familjär miljö med hög personaltäthet, där relationer, pedagogik och hållbarhet är centrala delar av verksamheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Tjänsten som rektor innebär att leda, organisera och samordna det pedagogiska arbetet på förskolan. Du ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav och mål som ställs enligt skollagen, läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd.
Som rektor delar du och driver förskolans vision - att vara ett modernt föräldrakooperativ och en av de bästa förskolorna på Södermalm.
I tjänsten ingår personalansvar, vilket innebär att du ansvarar för schemaläggning, beviljar semester och ledighet samt genomför medarbetar- och lönesamtal med personalen.
Arbetstiden är 40 timmar/vecka, varav 5 timmar förtroendetid och 2 timmar planeringstid. Du ansvarar även för att hålla ett planeringsmöte för personalgruppen. Resterande arbetstid är pedagogiskt arbete i barngruppen.
Rektorsuppdraget (ca 20%) innefattar:
Ansvara för förskolans kvalitet, inre organisation och systematiska kvalitetsarbete enligt skollagen och läroplanen.
Vara pedagogisk ledare för verksamheten.
Fungera som arbetsmiljöansvarig.
Ansvara för rutiner för kommunikation mellan styrelse och personal.
Hantera nyinskrivningar av barn samt introduktion av nya familjer i kooperativet.
Företräda förskolan i kontakter med kommun, socialtjänst, barnhälsovård, andra förskolor och intresserade vårdnadshavare.
Ge stöd, handledning och återkoppling till personalen.
Förskolläraruppdraget (ca 80%) innefattar:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen och barnens intressen.
Skapa en trygg, inspirerande och utvecklande miljö för barngruppen.
Arbeta projekterande med Reggio Emilia-inspiration.
Dokumentera och analysera barns utveckling och lärande.
Delta aktivt i inne- och utemiljöer med fokus på lek, språk och utforskande.
Ha nära kontakt med föräldrar, inklusive utvecklingssamtal.
Om rollen
Vi söker dig som vill kombinera rollen som förskollärare med uppdraget som rektor. Du är trygg i ditt ledarskap och uppskattar att arbeta i nära samverkan med både kollegor och föräldrar.
Du delar vår vision om att vara ett modernt föräldrakooperativ och en av de bästa förskolorna på Södermalm - och vill tillsammans med oss utveckla verksamheten i den riktningen.
För att trivas i rollen behöver du vara:
En tydlig och lyhörd ledare som kan inspirera, coacha och engagera.
En god kommunikatör som kan möta olika personer på ett respektfullt och professionellt sätt.
Strukturerad och beslutsför - du kan delegera, prioritera och ta ansvar.
Empatisk och inkännande - du skapar tillit, gemenskap och arbetsglädje.
Trygg med att vara både kollega och chef.
Driven och nyfiken på pedagogisk utveckling och forskning, med en vision för vad en riktigt bra förskola kan vara.
Intresserad av den kooperativa formen och trygg i att samarbeta med en engagerad styrelse.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Behörig rektor
3-5 års erfarenhet som rektor inom förskola eller skola
Förskollärarutbildning
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, i både tal och skrift
Meriterande
Kunskap om och/eller intresse för Montessoripedagogik
Kunskap om Reggio Emilia eller annan pedagogisk inriktning
Erfarenhet av kooperativ verksamhet
Färdigheter inom musik, drama, konst, natur eller andra kreativa områden
Kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor
Vi erbjuder
En liten och familjär arbetsplats med engagerade kollegor och föräldrar.
Hög personaltäthet och goda möjligheter att utveckla verksamheten.
Ett stimulerande uppdrag där du både får vara ledare och närvarande pedagog.
Fortbildning och möjlighet att utveckla ditt ledarskap.
Under senare del av rekryteringsprocessen
Ett utdrag ur belastningsregistret.
du kan komma att bli ombedd att presentera en vision för en bra förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: rekrytering@forskolankarlsson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Karlsson Ekonomisk För
, https://www.forskolankarlsson.se/
Duvnäsgatan 14 (visa karta
)
116 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Föräldrakooperativet Karlsson Jobbnummer
9475231