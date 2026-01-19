Rektor till egen regi Komvux Södermalm
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Vill du leda och utveckla en utbildningsverksamhet med tydligt elevfokus och hög kvalitet?
Som rektor på Komvux Södermalm får du en nyckelroll i en av Sveriges största skolor, i en verksamhet i stark tillväxt och förändring, med en central roll i stadens kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
Du arbetar i nära samarbete med kunniga kollegor och ett starkt rektorskollegium.
Välkommen till oss
Välkommen till Stockholms stads egna skolor! Vi är cirka 300 engagerade och nyfikna medarbetare som varje dag gör skillnad för våra elever. Varje år erbjuder vi utbildning av hög kvalitet till Stockholms stads medborgare. Våra skolor finns i Järva, Skärholmen, Liljeholmen och Södermalm och omfattar totalt tio enheter.
Egen regi ansvarar för stadens egna Komvux, sfi och yrkeshögskola och ger stockholmarna möjligheter att studera och delta i samhälls- och arbetslivet. Verksamheten vänder sig till både dem som vill byta karriär och dem som vill komplettera betyg eller slutföra sin gymnasieutbildning.
Egen regi är organiserad i två verksamhetsområden. Nu söker vi en rektor till Komvux Södermalm enheten Vård och omsorg (VO). Tjänsten ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde 2.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och skapa en attraktiv och framtidssäkrad utbildning inom vård och omsorg och göra skillnad för både elever och yrkesverksamma. Här får du ett tydligt utvecklingsuppdrag där du, tillsammans med kollegor, bygger en stark och efterfrågad utbildningsverksamhet med ambitionen att nå fler elever och bli stadens förstahandsval inom vård och omsorg.
Hos oss är kompetens och samarbete grunden för arbetsglädje och utveckling. Du får leda i en växande verksamhet som genomgår stora förändringar och har en central roll i stadens kompetensförsörjning. Du blir en del av ett erfaret rektorskollegium och får möjlighet att påverka, på riktigt.
Din roll
Som rektor i egen regi leder och utvecklar du en utbildningsverksamhet med hög kvalitet och tydligt elevfokus. Ditt uppdrag är att aktivt utveckla och positionera utbildningarna inom vård och omsorg för att attrahera fler elever, stärka kvaliteten och säkerställa att utbildningarna möter arbetslivets nuvarande och framtida behov. En central del av uppdraget är att vidareutveckla och bredda uppdragsutbildningarna i nära samverkan med arbetsgivare och uppdragsgivare, med målet att etablera enheten som Stockholms stads självklara förstahandsval inom vård och omsorg.
Du ansvarar för yrkesprogrammet vård och omsorg samt en omfattande uppdragsverksamhet för yrkesverksamma, framför allt inom vård och omsorg. På enheten bedrivs även kombinationsutbildningar (kombo), vilket gör uppdraget både brett och varierat. Rollen innebär ett ansvar där du arbetar både strategiskt och operativt.
Tillsammans med biträdande rektor driver och utvecklar du utbildningsformerna och använder personalgruppens samlade kompetens för att säkerställa att resurserna används effektivt utifrån elevflöden och efterfrågan.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
leda och ansvara för den pedagogiska verksamheten enligt skollagens
ta fram och genomföra utbildningsupplägg för uppdragsutbildningar samt hålla i dialogen med arbetsgivare/ uppdragsgivaren
ha övergripande ansvar för verksamhet, arbetsmiljö, personal och budget
driva utvecklings- och förändringsarbete, till exempel genom implementering av en ny lärplattform
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du bidrar till utvecklingen av hela Egen regi, och rapporterar till verksamhetschefen för verksamhetsområde 2.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk examen med minst 30 högskolepoäng i pedagogik
examen från rektorsutbildning
aktuell och flerårig skolledningserfarenhet inom vuxenutbildning och/eller gymnasiet med verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
aktuell erfarenhet av att ha drivit pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolans uppdrag
erfarenhet av ekonomistyrning med dokumenterat goda resultat
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
90 högskolepoäng i pedagogik
erfarenhet av att arbeta med uppdragsutbildningar och kundkontakter
skolledningserfarenhet inom sfi, grundläggande kurser och gymnasiala yrkeskurser
erfarenhet från yrken inom vård och omsorg
erfarenhet av validering från yrkesutbildningar
erfarenhet av att arbeta i en övergripande ledningsgrupp.
För att lyckas i rollen som rektor lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och hos följande kompetenser:
Helhetssyn Du tar hänsyn till det större perspektivet och verkar för hela verksamhetens bästa i beslut och agerande.
Utvecklingsinriktad Du driver utvecklingsarbetet proaktivt och handlingskraftigt, med fokus på elevernas lärande och med ett ledarskap som gagnar skolan.
Mål och resultatorienterad Du planerar och prioriterar utifrån mål och resultat, motiverar andra och driver verksamheten framåt med fokus på mål, kvalitet och resultat.
Tydlig Du är tydlig i din kommunikation och lyssnar aktivt, och säkerställer att budskap och förväntningar är tydliga för alla berörda.
God samarbetsförmåga Du samarbetar lätt med andra och bidrar till ett inkluderande och problemlösande förhållningssätt.
Problemlösande analysförmåga Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem för att hitta effektiva lösningar som främjar verksamhetens och elevernas bästa.Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildning Stockholm Kontakt
Mattias Svensson, verksamhetschef mattias.svensson@edu.stockholm.se 08-50846381 Jobbnummer
9692363