Rektor ref.nr. 107/25
Kalix kommun / Pedagogchefsjobb / Kalix Visa alla pedagogchefsjobb i Kalix
2025-10-10
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en rektor till våra förskolor. Brinner du för barns mående och utveckling? Vill du skapa engagemang och delaktighet? Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som rektor är du en pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och annan personal vid enheterna. Du ansvar för arbetsmiljö och budget på förskolorna. Du leder, samordnar och planerar arbetet utifrån de nationella målen som finns i skollagen och läroplanen samt lokalt satta politiska mål. Du ska leda utvecklings- och förändringsarbete på enheten.
Du är ledare för en lärande organisation och i ditt uppdrag ingår att:
• Utveckla metoder för att främja och kontinuerligt utvärdera barns lärande
• Leda barnhälsoarbetet på förskolorna
• Säkerställa att planen mot kränkande behandling och diskriminering är ett levande dokument
• Involvera medarbetarna i verksamhetens uppdrag och säkerställa att alla arbetar mot gemensamma mål
• Leda lösningsfokuserat mot verksamhetens mål och ge tydliga uppdrag
Vi söker
Dig som är utbildad förskollärare och har genomgått den statliga rektorsutbildningen.
För att lyckas i rollen som rektor söker vi en driven och tydlig pedagogisk ledare med förmågan att skapa goda relationer med medarbetare, kollegor och vårdnadshavare. I ditt uppdrag ingår att utveckla och synliggöra kvalitetsarbetet för all personal, därmed ser vi att du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper samt samarbetsförmåga, flexibilitet och empatisk förmåga. Vi söker dig som är trygg, stabil, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du arbetar utifrån en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja och förmåga att utvecklas och lära. Ditt och verksamhetens arbete genomsyras av ett tydligt fokus på barns mående, lära och utveckling.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete som skolledare med formellt personal-, verksamhets- och budgetansvar. Vidare om du har erfarenhet av förändringsarbete med fokus på kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet samt arbetat med systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser även med fördel att du har lett andra på ett framgångsrikt sätt och skapat förutsättningar för effektiva arbetsgrupper som arbetar mot gemensamma mål. Du är väl insatt i läroplanen för förskola, skollagen och andra relevanta styrdokument.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Utbildningsförvaltningen
Kalix kommuns förskolor
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Maria Isaksson maria.isaksson@kalix.se 0923-65311 Jobbnummer
9549983