Rektor
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogchefsjobb i Eskilstuna
2025-10-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker en rektor till Eskilstuna kommuns anpassade grundskola. Här får du leda i förändring tillsammans med mycket kompetenta medarbetare och blir en viktig del av våra elevers vardag.
Den anpassade grundskolan har två enheter och finns på Årby- och Djurgårdsskolan. Vi delar lokaler med den övriga grundskolan. De flesta av våra elever läser mot ämnen. Vi har också delat ansvar för elever som går i vanliga grundskolor men följer grundsärskolans läroplan.
Totalt är vi omkring 70 medarbetare. Våra yrkesgrupper består av elevassistenter, lärare i fritidshem, förskollärare, speciallärare, specialpedagoger, kurator, psykolog och skolsköterska.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Hos oss jobbar vi nära varandra och med stort engagemang. Tillsammans utvecklar vi skolan med fokus på elevernas styrkor och utveckling. Vi är stolta över vårt välfungerande elevhälsoarbete.
Du arbetar nära två biträdande rektorer som ansvarar för varsin skola och sina arbetslag. I din ledningsgrupp ingår även arbetslagsledare och intendent. Vi har nyligen genomfört en omorganisation och arbetar nu för att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner. Du driver skolans värdegrund och våra gemensamma mål. Du stöttar dina medarbetare men utmanar dem också i att utveckla undervisningen och vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå. Stort fokus ligger också på det systematiska arbetsmiljöarbetet inom våra verksamheter.
Du möter många människor varje dag - elever, vårdnadshavare och andra verksamheter inom kommunen. Samarbete sker bland annat med BUP, socialtjänst och habiliteringen. Skolinspektionen har gett oss högsta möjliga omdömen, vilket visar att vi arbetar med rätt saker.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning. Du har redan arbetat som biträdande rektor eller rektor. Det är meriterande om du har en helt eller delvis genomförd rektorsutbildning. Det är också en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med barn som tillhör den anpassade grundskolans målgrupp och inom mångkulturell verksamhet. Förståelse för elevhälsans uppdrag och betydelse och det tvärprofessionella arbetet är också centralt för denna tjänst.
Du är en trygg ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att leda utvecklingsarbete. Din tydlighet och kommunikativa förmåga hjälper dig att bygga goda relationer och nå resultat. I pressade situationer behåller du lugnet och hittar lösningar som gynnar både elever och personal. Tillsammans med oss vill du ta nästa steg för att skapa en ännu bättre anpassad grundskola.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi kommer att be dig om ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristin Evensson kristin.evensson@eskilstuna.se 016-710 10 79 Jobbnummer
9580582