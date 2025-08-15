Rektor
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver. Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen. Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Är du den vi söker?
Vi söker en varm och kompetent rektor till våra tre förskolor i Tyresö. Som rektor på förskolorna Dibber Karlavagnen, Dibber Kattfoten och Dibber Stjärnan leder du förskollärare, utvecklingsledare, barnskötare och köksbiträden. Du praktiserar ett tillitsbaserat ledarskap. Du är en relationsskapande, tydlig ledare med en god kommunikativ förmåga. Som rektor är du ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna enligt förskolans styrdokument och företagets mål och riktlinjer.
Du har ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi, barnplaceringar, dialog med och information till vårdnadshavare samt kontakt med kommunen. Du är en ambassadör för dina förskolor och du leder med fullt mandat och ansvar. På förskolorna arbetar engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus. Vi arbetar med hållbar utveckling där vi ger barnen möjligheter att utvecklas och lära i nära samspel med den omgivande naturen.
Allas lika värde och alla barns rättigheter är för oss viktiga ledord i vårt arbete. Vi bedriver utbildning som vilar på en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt. Vi tror på att barn lär i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande. Läs gärna mer om våra förskolor på vår hemsida (dibber.se).
Vi förväntar oss att du har pedagogisk högskoleutbildning och ledarerfarenhet. Rektorsutbildning är meriterande. Personliga egenskaper: Du är en nyfiken, lyhörd, tydlig och närvarande ledare som inspirerar och uppmuntrar medarbetarna till delaktighet och inflytande. Du har en god kommunikativ förmåga. Du är van att arbeta självständigt.
Övrigt: Lön enligt överenskommelse, vi praktiserar individuell lönesättning. Endast sökande som uppfyller kvalifikationskraven beaktas. Vi frånsäger oss kontakt från rekryterare. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar 6 mån. provanställning. Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna felfritt utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen före tillträdesdagen
