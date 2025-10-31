Rekryteringsassistent
2025-10-31
Rekryteringsassistent - Underentreprenörer & Personal Vill du ha en roll där du får vara navet mellan människor, projekt och utveckling? Trivs du i ett jobb där du får kombinera struktur med personliga möten - och där din insats verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker dig som är produktiv, resultatinriktad och har en stark drivkraft. Du ska kunna visa upp resultat där du varit tidigare och ha förmågan att få saker gjorda - effektivt och med kvalitet. Om DM TAK DM TAK är ett stabilt, väletablerat och professionellt takföretag som vuxit stadigt i många år. Vi arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i hela Stockholmsregionen. Hos oss är kvalitet, yrkesstolthet och laganda viktiga hörnstenar. Idag har vi 30 anställda och samarbetar med cirka 40 underentreprenörer. Vår verksamhet utgår från våra lokaler i Länna Industriområde. Nu söker vi en ny kollega till vår HR-avdelning - någon som vill vara med och bygga framtidens resultatorienterade team med rätt kompetens och god kommunikation i centrum. Vad innebär rollen? Som Rekryteringsassistent - Underentreprenörer & Personal blir du en viktig del av vårt HR-team. Din huvudsakliga uppgift blir att rekrytera och kvalitetssäkra våra underentreprenörer - men du kommer också att vara ett stöd i rekrytering av våra anställda. Det här är en operativ och relationsdriven roll där du får ta ansvar för flera delar av rekryteringsprocessen - från första kontakt till introduktion. Exempel på arbetsuppgifter: Rekrytera produktiva och duktiga underentreprenörer till pågående och kommande projekt
Säkerställa att våra samarbetspartners lever upp till våra kvalitetskrav
Korrekt sköta avtalsskrivning och dokumentation
Stötta i rekrytering av anställda (urval, intervju, referenstagning)
Vara administrativt stöd till HR-chefen
Du kommer att ha mycket kontakt både internt och externt, så det är viktigt att du är socialt trygg, professionell och van att driva uppsatta mål framåt. Vem är du? Vi söker dig som är produktiv, resultatinriktad och har en stark drivkraft. Du gillar att se resultat av ditt arbete, har energi och är van att ta eget ansvar. Du är organiserad, initiativrik och trivs med att arbeta med människor. Vi ser det som självklart att du Har ett tydligt fokus på att nå uppsatta mål
Kan visa exempel på resultat du skapat tidigare
Arbetar strukturerat och är en god administratör
Har ett genuint intresse för att rekrytera kompetenta medarbetare
Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift
Är självgående och en lagspelare
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats där personlig utveckling, produktivitet och kundnöjdhet alltid är i fokus. Det i sin tur skapar ett vinnande team och vinnande medarbetare.
Du kommer få tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner, löpande utbildning, vilket möjliggör ett alltmer effektivt arbete och med tiden, större ansvarstagande.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Skicka då gärna in din ansökan senast den 15 november 2025!
