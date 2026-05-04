Rekryterare till Huvudkontoret - Vikariat
Hornbach Byggmarknad AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hornbach Byggmarknad AB i Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning: Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad rekryterare som inte bara kommer att hjälpa oss att hitta de bästa talangerna, men också att stärka vårt varumärke som arbetsgivare.
I din roll som rekryterare kommer du att ansvara för hela rekryteringsprocessen från kravprofilering, annonsering, intervjuer och referenser. Du kommer att tillsammans med våra chefer att rekrytera för olika typer av områden och tjänster samt göra uppföljning och utvärdering. Du ansvarar för rekrytering till såväl våra varuhus som vårt huvudkontor.
Som en del av ditt ansvarsområde kommer du även att utveckla och genomföra innovativa Employer Branding- strategier och kampanjer för att stärka Hornbach varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Profil
Högskole-/universitetsutbildning inom HR/personalvetenskap och tidigare erfarenhet inom rekrytering
Mycket goda kunskaper om relevanta rekryteringsverktyg och-metoder
Metodisk, strukturerad och självständig
Utpräglad kommunikationsförmåga
Lagspelare som sätter den gemensamma framgången i fokus
Mycket goda datakunskaper
Du trivs med högt tempo, är flexibel och serviceminded
Utmärkta kunskaper i det svenska och engelska språket
Kunskaper i det tyska språket är mycket meriterande
Vi värderar teamkänsla och samarbetsförmåga högt och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningstyp/arbetstider
: Vikariat 1 år. Heltid 40 tim/veckan
Lön: Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med Unionen
Tillträde: 1 september 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "153761-44154837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
417 05 HISINGS BACKA Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Fru
Matilda Wiklund Malm 00000000 Jobbnummer
9890356